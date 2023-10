Het wil al enkele Grands Prix niet vlotten bij Lance Stroll. In Qatar zei de Canadees dat veranderingen aan de AMR23 in zijn nadeel waren uitgevallen, met name de achterkant is voor hem in negatieve zin anders geworden. Aston Martin-teambaas Mike Krack is zich bewust van de situatie van Stroll, maar wil eerst dat de renstal precies onderzoekt waar de matige prestaties ineens vandaan komen.

"We hebben bewijs nodig", reageert Krack op de suggesties van Stroll dat het aan de wijzigingen aan de AMR23 ligt. "Het is een feit dat hij aan competitiviteit heeft ingeboet. Dat moeten we begrijpen. We hebben vermoedens en aanwijzingen. Daar verwijst Lance denk ik naar. Het is nu zaak dat we veranderingen doorvoeren, kijken of hij verbetert en het daarmee bevestigd zien worden."

De Canadees zelf kreeg onlangs de vraag voorgeschoteld of de recente wijzigingen op de F1-auto hem niet aanstonden. "Ja, er zijn wel een paar dingen", aldus de 24-jarige coureur. "Maar zo zijn er altijd wel zaken. Zodra de auto echt goed is, ben ik er ook heel blij mee. Het is de laatste tijd alleen iets uitdagender geworden." Naar verluidt zouden de neveneffecten van de laatste updates iets zijn waar Aston Martin mee worstelt. "Ik denk dat we met de filosofie en upgrades een pad zijn ingegaan, dat niet de stap vooruit heeft opgeleverd waar we eigenlijk op hoopten. We proberen dat te snappen. Tijdens het seizoen voegen we dingen toe om het op te lossen en de karakteristieken van eerder dit seizoen te verbeteren. De auto was voorspelbaarder, makkelijker te besturen en meer vergevend. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. We moeten achterhalen waarom dat zo is. In theorie wil je de auto sneller maken. Het kan bijvoorbeeld dat de toegevoegde downforce de auto lastiger heeft gemaakt."

De losse achterkant is echter in het voordeel van Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso. Die gedijt daar beter op. Dit maakt het voor het Britse raceteam niet eenvoudiger. Helemaal omdat de tweevoudig wereldkampioen een unieke rijstijl heeft. Op de vraag van Motorsport.com of de poging van Aston Martin om Stroll te helpen moeilijker is geworden doordat Alonso zich comfortabel voelt, antwoordt Krack: "Nee, normaal gesproken ga je niet zo diep op de details in. In ons geval, dus met de problemen, leer je veel en ga je dus wél sneller de details in dan wanneer het allemaal al goed zou zijn. Dat is normaal. Wat dat betreft is dit een geweldige leerschool."