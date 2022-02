Mercedes: “Aangepast vrijdagprogramma vormt grote uitdaging”

Om de werkdruk voor het Formule 1-personeel te verlagen, is besloten om van de Grands Prix driedaagse evenementen te maken. De mediasessies die normaalgesproken op donderdag plaatsvonden, worden voortaan op vrijdagochtend gehouden, waarna met als gevolg dat de vrije trainingen iets later op de dag worden verreden. Dit heeft echter wel tot gevolg dat er op vrijdagavond minder lang aan de auto kan worden gewerkt. Bovendien zullen de omstandigheden op de baan tijdens de tweede oefensessie minder representatief zijn.

“De grootste verandering is op vrijdag”, vertelt Andrew Shovlin, de trackside engineering director bij het Mercedes Formule 1-team. “De eerste sessie begint voortaan om 14.00 uur en de tweede sessie wordt van 17.00 tot 18.00 uur verreden. En in Europa heb je op dat moment van de dag te maken met een baan die afkoelt. Je hebt ook veel minder tijd in de avonden. Je hebt nog maar drie uur om aan de auto te werken en dat is veel minder tijd dan we normaal hebben. In die periode moet je een klap geven over met welke specificatie van de auto je gaat rijden en moet je alles wat je geleerd hebt die dag zien samen te brengen om de set-up te verfijnen, zodat je een goede basisafstelling hebt voor zaterdag. Op zaterdag en zondag is het format redelijk vergelijkbaar, dus de grootste uitdaging wordt om ons aan te passen aan het nieuwe programma op vrijdag.”

Als de Formule 1 haar zin krijgt, zal er dit jaar bij zes Grands Prix een sprintrace op zaterdag worden gehouden, drie meer dan vorig seizoen. Met de compleet nieuwe auto’s voor 2022 worden die weekenden nog intenser. “Die vormen een extra uitdaging”, zegt Shovlin over de weekenden met een sprintrace. “Want dan heb je maar één uur om aan de afstelling te werken alvorens je aan de kwalificatie begint. Dat maakt het erg belangrijk om vanaf het begin al een goede set-up te hebben. Met wagens die we door en door kenden, bleek dit al een behoorlijke uitdaging, maar nu we met een compleet nieuwe machine te maken hebben, wordt die uitdaging nog groter.”

‘Wintertests cruciaal’

Dit alles maakt een goede voorbereiding op het seizoen zo mogelijk nog belangrijker dan anders. “De wintertests zullen van vitaal belang zijn. We hebben maar zes dagen, drie dagen per coureur, om alles te weten te komen over deze auto”, aldus Shovlin. “Er zal veel werk worden gestoken in de correlatie, om ervoor te zorgen dat het gedrag van de auto op de baan overeenkomt met de simulaties. Met andere woorden: presteert de auto zoals gehoopt?”

“Een ander belangrijk element is het leren kennen van de banden en het proberen van verschillende afstellingen, zodat we begrijpen hoe we de auto in de juiste window kunnen brengen en hoe we de ‘sweet spot’ kunnen vinden die de coureurs in staat stelt om voluit te gaan in de kwalificatie”, vervolgt de Britse engineer, die in 1999 bij BAR in de Formule 1 begon. “Om dat allemaal in die korte periode gedaan te krijgen, wordt een immense uitdaging. De teams die alles goed voor elkaar krijgen, zullen daar in de eerste races een voordeel van hebben.”

Het is daarmee ook zaak om tijdens de wintertests meteen een betrouwbare auto te hebben. Shovlin: “Voor zover ik me kan herinneren zijn er nog nooit zoveel onderdelen op de auto veranderd als dit jaar. Het wordt cruciaal dat al die nieuwe elementen naar behoren functioneren, zodat de auto zoveel mogelijk tijd op de baan kan doorbrengen en zoveel mogelijk meters kan maken, aangezien je van elke meter wat kan leren.”

Video: Shovlin over de impact van de nieuwe regels voor 2022