Het duo botste met elkaar nadat Max Verstappen de opdracht kreeg de Mercedes-coureur voorbij te laten vanwege een ongeldige inhaalactie in de eerste bocht. De wedstrijdleiding vroeg de Nederlander de instructie op een 'strategische' manier uit te voeren. Verstappen besloot dit voor het DRS-detectiepunt te doen, zodat de Mercedes-coureur ook niet nog het voordeel van een openklappende achtervleugel zou krijgen. Lewis Hamilton was nog niet op de hoogte van de positiewisseling, omdat Hamiltons engineer Peter Bonnington op het moment van de impact doorgaf wat er zou gebeuren.

"We hadden niet genoeg tijd om het aan Lewis door te geven. Hij verwachtte het niet", zegt Shovlin over de situatie. "Op de beelden die gemaakt zijn aan boord van de auto van Lewis zie je het probleem: Max reed midden op de baan. Daar waar de baan slechts drie auto's breed was. Hij had geen idee of Max naar links of rechts zou gaan. Max bleef in het midden en remde. Op dat moment had Lewis een remdruk van 50 bar. Later was dit maximaal om te voorkomen dat hij niet achterop de auto van Max zou botsen. Dat was alles wat hij kon doen."

Volgens de technisch directeur was dat gedeelte van de baan ook niet goed geschikt om gehoor te geven aan de instructie. "Het is een plek [op de baan] waar het niet vanzelfsprekend is om iemand voorbij te laten. Als het om een teamgenoot gaat weten we wel allemaal hoe het moet. Het teruggeven van een positie zou daarin niet zo moeten verschillen."