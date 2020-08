Seidl: Ook na verbod op 'party mode' blijft Mercedes de benchmark

De FIA wil middels een technische richtlijn voorschrijven dat F1-teams gedurende het weekend nog maar één motorstand mogen gebruiken. De 'party modes' - waarbij teams in de kwalificatie extra vermogen kunnen aanspreken - moeten zodoende ook tot het verleden behoren. In een initiële brief sprak de autosportfederatie nog van invoering op het circuit van Spa-Francorchamps, maar dat blijkt na enige discussie achter de schermen nog niet in beton gegoten. Zo wordt er inmiddels gesproken over uitstel tot de Italiaanse GP op Monza.

Alle motorleveranciers worden geraakt

Ongeacht de exacte datum van invoering is het speculeren over de mogelijke gevolgen al wel in volle gang. Max Verstappen voorspelde dat 'het gat kleiner zal worden, maar dat de posities in de kwalificatie onveranderd blijven.' Mercedes-teambaas Toto Wolff liet juist weten dat een verbod Mercedes alleen maar sterker zal maken. Seidl denkt aan een vergelijkbaar scenario en houdt in ieder geval ook geen rekening met een spectaculaire inzinking van Mercedes, het merk waar zijn formatie vanaf volgend jaar ook motoren van krijgt.

"Om eerlijk te zijn heb ik alleen nog maar informatie uit die eerste brief, hetgeen een vertrouwelijke brief was, al lijken jullie die allemaal al in handen te hebben", lacht Seidl tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar daar staan nog maar weinig details in over wat de FIA wil bereiken. De huidige motoren zijn in dat opzicht zo complex met alle verschillende motorstanden dat we echt even moeten afwachten." Zorgen over Mercedes en daarmee 2021 maakt hij zich niet, aangezien alle teams in meer of mindere mate worden geraakt. "Om eerlijk te zijn, heb ik geen overzicht van wat alle motorleveranciers nu doen. Maar ik weet wel vrij zeker dat alle merken verschillende motorstanden voor verschillende sessies gebruiken, voor de kwalificatie maar ook tijdens de race. Ik denk dat geen enkele motorleverancier op dit moment met slechts één stand werkt."

Mercedes als benchmark

"Hoe groot de verschillen tussen de leveranciers daarin zijn, kan ik niet beoordelen. Dat is echt iets voor de verschillende merken en de FIA om onderling moeten bespreken", vervolgt Seidl. "Maar met de middelen en capaciteiten van Mercedes denk ik dat zij, ongeacht de reglementen, wel de benchmark zullen blijven in dit moderne F1-tijdperk met de hybride motoren." Daardoor blijft het vertrouwen voor 2021 ook onverminderd groot bij McLaren. "Het belangrijkste voor ons als klantenteam is dat we, ook weer ongeacht de reglementen, altijd hetzelfde krijgen qua motorstanden en betrouwbaarheid als het fabrieksteam. In dat opzicht hebben wij echt het volste vertrouwen in Mercedes, zoals dat nu met Renault overigens ook al het geval is."

VIDEO: De gevolgen van een verbod op de 'party modes' nader besproken