Ook Seidl roept op tot verandering van regels tijdens rode vlag

Onder de huidige reglementen mogen F1-coureurs tijdens een rode vlag-situatie hun banden wisselen. Dat is nadelig voor rijders die net naar nieuw rubber gewisseld zijn, en geeft anderen feitelijk een gratis pitstop. Zo profiteerde Max Verstappen in de Grand Prix van Saudi-Arabië van de rode vlag, terwijl andere coureurs heel wat plekken verloren. Onder hen McLaren-coureur Lando Norris. De Brit kwam tijdens de safety car-periode na de crash van Mick Schumacher direct naar binnen voor vers rubber. Daardoor viel hij terug van de zesde naar de veertiende stek. De wedstrijdleiding legde kort daarna de race stil, waardoor de rijders om hem heen konden profiteren van de vrije bandenwissel. Eerder verloor hij op vergelijkbare wijze veel plaatsen in de races op Monza en Mugello.

Norris noemde het na afloop al “een domme regel” die wat hem betreft zo snel mogelijk geschrapt moet worden. Het idee hierachter is echter dat banden beschadigd kunnen zijn door mogelijke brokstukken op de baan. Uit veiligheidsoverwegingen is een vrije bandenwissel daardoor toegestaan.

Teambaas Andreas Seidl vindt het net als Norris tijd voor verandering: “We zaten allemaal in dezelfde kamer en we hebben gezamenlijk besloten deze regel in te voeren, dus het heeft geen zin om er al te veel kritiek over te uiten. De afgelopen twee jaar is echter gebleken dat de regel vanuit sportief oogpunt niet fair is. We zullen er zeker naar kijken hoe dat veranderd kan worden, puur vanuit sportief oogpunt. Je kunt zelfs de rode vlag veroorzaken, om vervolgens je auto te repareren en in een betere positie te verkeren dan daarvoor. Daarbovenop kan je banden wisselen. Dat heeft sportief gezien geen nut. Het maakt nu niet uit. Soms profiteer je, soms niet. Maar het is als totaalplaatje verkeerd. Daarom willen we dit veranderen.”

Veiligheid boven alles

Over de vele onderbrekingen tijdens de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië zegt de teambaas: “De eerste rode vlag vond ik uiteraard niet leuk omdat Lando net een stop gemaakt had. Maar het is voor mij lastig te beoordelen of het noodzakelijk was of niet. Ik weet niet precies in welke staat de baanafzetting verkeerde. Bij de tweede rode vlag lag er veel rotzooi op de baan. En als er onderdelen liggen is het goed om op safe te spelen met een virtual safety car. Als je over die metalen onderdelen rijdt en ze vliegen de lucht in en raken een toeschouwer of coureur… Je kunt dat risico niet nemen. Dus wat dat betreft is er prima gehandeld.”