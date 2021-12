"Het is mij nu al een paar overkomen. Vorig jaar op Monza, op Mugello en nu weer. Ik heb in dat geval altijd pech en voor mijn gevoel treft het mij meer dan een ander. Het is een oneerlijke regel die ze moeten schrappen", aldus Lando Norris, die wel een idee heeft hoe het beter kan. "Ze moeten er een verplichte pitstop van maken, waarbij je gebruik moet maken van twee verschillende compounds. Dat is acceptabel, want om eerlijk te zijn wordt nu alles verstierd. Je doet er zoveel voor en dan neemt zo'n domme regel het weg."

Het is dus niet de eerste keer dat Norris getroffen werd door deze pech. De Brit heeft daarom in de drivers' briefing al meermaals aangegeven bij wedstrijdleider Michael Masi dat hier verandering in moet komen. "Ik heb het aangekaart toen het mij de eerste keer overkwam en opnieuw bij de tweede keer. Ik kan zeggen wat ik wil of hoe ik het voor me zie, uiteindelijk maak ik helaas de regels niet. Ik snap dat het voor de televisiekijker prachtig is. Dus als dit het doel is en ze daarmee meer kijkers trekken, dan moeten ze de regel uiteraard behouden", vervolgt een geïrriteerde Norris. "Helaas viel mijn race wel aan diggelen en is alle energie die we er hebben ingestoken voor niets geweest."

De McLaren-coureur vertrok als veertiende tijdens de eerste herstart en finishte de wedstrijd uiteindelijk als tiende. Hiermee sleepte hij wel een punt in de wacht. In de afgelopen drie Grands Prix boekte hij met twee tiende plekken en een negende stek soortgelijke resultaten. "Dat is echt zonde, want we hebben het zoveel beter gedaan dan de resultaten laten zien", antwoordt Norris op de vraag van Motorsport.com over de laatste behaalde resultaten. "Ik geef eerlijk toe dat ik fouten heb gemaakt, maar in Brazilië, Qatar en hier [in Saudi-Arabië] hadden we veel beter moeten scoren. We hadden bij Ferrari op zijn minst wat punten moeten wegsnoepen. Dat verandert misschien niets aan het eindresultaat, maar we moeten er veel dichter op zitten. Echter kunnen we door omstandigheden, door zo'n regel en uiteraard door de klapband van een paar weken geleden niets doen. Dat is balen!"

Toch heeft de rijder van McLaren wel geleerd van alle gebeurtenissen: "Ik heb iets geleerd over hoe ik rijd, van de auto en de dingen waar we ons op moeten blijven focussen en waar we kunnen verbeteren. Ik denk dat je op mentaal vlak ook leert hoe je over de boosheid en frustratie kan stappen. Ik lig bijvoorbeeld vierde of vijfde en ik weet dat ik die resultaten normaliter ook behaal, maar uiteindelijk lig ik veertiende omdat iedereen een gratis bandenwissel cadeau krijgt. Dat is wat het verknald. We steken er zoveel energie en alles is in een klap weg. Dat hoort simpelweg niet bij het racen."