Seidl: Drie redenen waarom McLaren beter presteerde in Australië

Lando Norris en Daniel Ricciardo bezorgden McLaren tijdens de GP van Australië de eerste dubbele puntenfinish van het nog prille seizoen 2022 door vijfde en zesde te worden. Een welkome opsteker voor het in Woking gevestigde team, dat het seizoen niet op de gehoopte wijze had afgetrapt. Tijdens de wintertest in Bahrein kampte de MCL36 met problemen met de remmen, waardoor het uitgedachte programma niet kon worden afgewerkt. Tijdens de openingsrace op het Bahrain International Circuit was er een interim-oplossing, maar tot een goed resultaat leidde dat niet. Pas in Saudi-Arabië zette Norris de eerste punten op het bord voor McLaren, waarna in Australië beide coureurs punten scoorden.

Norris verklaarde na afloop van de race dat de verbeterde prestaties van McLaren vooral te danken waren aan de karakteristieken van de circuits in Jeddah en Melbourne. Teambaas Andreas Seidl ziet echter een tweetal extra redenen waarom het beter ging dan in Bahrein. “We hebben enkele kleinere upgrades meegenomen die werkten. De lay-out van het circuit met vloeiende bochten past bij ons huidige pakket. En we hebben in Jeddah gewoon opnieuw wat geleerd over onze auto en die konden we hier toepassen. Uiteindelijk maakte dat ons competitiever, niet alleen over één ronde maar ook in de race. Het was geweldig om te zien dat we deze snelheid ook over deze afstand konden laten zien”, vertelt Seidl.

Ook de verrichtingen van Norris en Ricciardo weet Seidl op waarde te schatten, nadat zij in Melbourne gebroederlijk over de finish kwamen. Voor het eerst sinds de dubbelzege in Italië in 2021 eindigden beide McLaren-coureurs in de top-zes. “Ik ben natuurlijk heel blij met Lando en Daniel, want uiteindelijk heb je twee sterke coureurs nodig om het voor te krijgen zodra het erom gaat, zonder dat er fouten worden gemaakt. Dit weekend hebben ze opnieuw hun klasse laten zien”, zegt hij, om vervolgens ook de rest van het team te complimenteren voor hun werk in de pits. “Tenslotte heeft het team alles fantastisch uitgevoerd. Qua pitstops hebben we denk ik weer de twee snelste stops afgeleverd, net als in Jeddah. Het laat zien dat we eindelijk de laatste stap hebben gezet die we de laatste twee jaar al wilden maken. Ik ben heel blij om dat te zien.”

De tevredenheid overheerst dus bij McLaren na de GP van Australië, maar tegelijkertijd waakt Seidl voor te veel optimisme. Er moeten namelijk nog altijd stappen gezet worden. “Een resultaat als dit is uiteindelijk voor iedereen in het team een grote motivatiebron om hard te blijven werken, want we zijn nu in een positie dat we voortgang boeken met het huidige pakket en kunnen vechten om klasseringen in de top-tien. Dat is een stap voorwaarts ten opzichte van de start van het seizoen, maar nog niet waar we als team willen staan. We moeten dus niet te enthousiast worden en hard blijven werken.”