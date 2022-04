Het F1-team van McLaren kende een dramatische seizoensopener in Bahrein en slaagde er daar niet in om punten te scoren. In Saudi-Arabië werd een goede stap gemaakt met een zevende plek voor Lando Norris, al viel teamgenoot Daniel Ricciardo uiteindelijk uit. De kwalificatie in Australië is voorlopig het eerste hoogtepunt voor de renstal uit Woking. Norris kwalificeerde zich als vierde, achter de mannen van Ferrari en Red Bull Racing. Ricciardo bereikte ook het laatste kwalificatiedeel en start voor eigen publiek als zevende. Volgens Norris dankt McLaren het sterke optreden met name aan de lay-out van het circuit. De Brit stelt dat de sterke punten van de MCL36 goed naar voren komen op het semi-stratencircuit.

"Er zijn een aantal zaken die we goed hebben gedaan. Het is ons gelukt om meer prestaties uit de auto te halen doordat we deze nu beter begrijpen en een andere richting zijn ingeslagen met de afstelling", sprak Norris na afloop. "Tegelijkertijd denk ik wel dat het ook voor een groot gedeelte aan het circuit ligt. We hebben namelijk niet echt upgrades meegenomen en daar komt ook bij dat we met de afstelling niet heel grote stappen kunnen maken. Ik denk dat we dit voor 80 procent aan de baan te danken hebben en voor 20 procent aan ons harde werken."

Ricciardo riep voorafgaand aan het Australische Grand Prix-weekend al dat er overeenkomsten waren tussen het Jeddah Corniche Circuit en de baan in Albert Park, maar de Australiër zegt inmiddels ook dat het team de wagen steeds meer onder de knie begint te krijgen. "Het is niet zo dat we dit weekend met iets waanzinnigs zijn gekomen", aldus Ricciardo. "Ik denk dat het meer komt door het circuit, daarnaast zijn we ook meer vertrouwen aan het opbouwen met de auto. We kunnen nu meer pushen en dichter de limiet opzoeken. Dat draagt er allemaal aan bij."