Analyse: Winnaars en verliezers GP van Hongarije

Winnaars:

De carrière van Esteban Ocon is er tot dusver eentje van pieken en dalen. Talent heeft de Fransman zonder twijfel, al had hij in zijn karttijd niet dezelfde (financiële) middelen als veel van zijn concurrenten. Met steun van eerst Gravity Sports en later Mercedes wist hij de Formule 1 toch te halen, al heeft hij bijvoorbeeld langer op die doorbraak moeten wachten dan F3-rivaal Max Verstappen. Eenmaal op het hoogste niveau aanbeland, is hij nog een jaar aan de kant geschoven. Maar anno 2021 kan niemand om Ocon heen. De Fransman staat op 24-jarige leeftijd als 111de triomfator te boek in de koningsklasse. Het is loon naar werken. Niet alleen voor zijn carrière als geheel, maar ook voor dit jaar. Toen Fernando Alonso werd aangekondigd als teamgenoot, gingen de gedachten immers terug naar Stoffel Vandoorne en vreesde men in de paddock voor dat scenario bij Ocon. Maar de Fransman laat zich op en naast de baan niet zomaar terzijde schuiven. In Hongarije heeft hij een buitenkansje - zo had Ocon voordien nog geen ronde aan de leiding gereden - grandioos gegrepen en zichzelf nog maar iets meer op de kaart gezet. Het seizoen kan nu al niet meer stuk voor de man uit Évreux.

Het mooiste beeld van het weekend - misschien op de surreële herstart van Lewis Hamilton na - kwam na afloop van de race. Fernando Alonso stond al klappend klaar om zijn teammaat op te wachten en te feliciteren. Wat het geheel nog iets mooier maakt: op exact hetzelfde circuit wist Alonso in 2003 zijn allereerste F1-zege te pakken. Inmiddels zijn we achttien jaren en twee wereldtitels van de Spanjaard verder. Alonso vierde dit weekend zijn veertigste verjaardag, maar liet zien nog lang niet versleten te zijn. Sterker nog: in duel met Hamilton toonde hij de definitie van 'race craft'. De Mercedes-coureur zeurde wel via de boordradio, maar had geen recht van spreken. Alonso positioneerde zijn auto namelijk subliem, dwong Hamilton steevast naar de buitenkant en hield zich slim breed. Verdedigen uit het boekje. Het heeft Alonso's beste resultaat van het seizoen ingeluid en is bovenal goud waard gebleken voor Alpine. Teamwork van de bovenste plank, met een oude meester die liet zien dat hij het nog steeds heeft.

Het is 28 juli 2019, de rookwolken boven de Hockenheimring zijn letterlijk en figuurlijk net opgetrokken. Enkele uren na afloop van die race stuurt de FIA nog wat documenten naar het journaille: dubbele tijdstraf voor Alfa Romeo, Robert Kubica krijgt het laatste puntje in de schoot geworpen. Twee jaren later weten we dat die tiende stek een lange periode van droogte heeft ingeluid. Williams ploeterde voort, toonde met George Russell wel tekenen van herstel, maar op zondag wilde het keer op keer niet vlotten. Totdat er in Hongarije weer zo'n knotsgekke race op stapel stond. Williams kreeg eindelijk waar de gevallen grootmacht zo naar heeft gesmacht: een puntenfinish. Of herstel: een dubbele puntenfinish. Nicholas Latifi wist namelijk boven zichzelf uit te stijgen en nog voor zijn doorgaans betere teammaat te eindigen. Om te zien wat het voor de formatie uit Grove betekent, hoef je alleen maar even naar de reactie van Russell te kijken. De jonge Brit stond de TV-ploegen na afloop met tranen in zijn ogen te woord. Prachtige emotie en passend bij een welverdiende opsteker voor Williams.

Verliezers:

We hadden Hamilton ook prima onder de winnaars kunnen scharen, aangezien de Brit - ondanks een tactische blunder van Mercedes - een goede zaak heeft gedaan in het WK. Daar kwam echter een aardig portie geluk bij kijken. Het lijkt op dit moment wel 365 dagen per jaar 5 december en dus sinterklaas te zijn voor Hamilton. De cadeautjes blijven komen, ditmaal bleek de weg vrij na de eerste bocht door een kapitale fout van Valtteri Bottas. De Fin kende een beroerde start en leek alles goed te willen maken voor de eerste bocht. Een onmogelijke opgave en dat moet een ervaren man als hij ook weten. Bottas remde te laat, torpedeerde Lando Norris en nam indirect beide Red Bulls mee in de mêlee. Bijzonder ongelukkig aangezien deze race ook alle ingrediënten had voor een prachtige strijd tussen Mercedes en Red Bull. En wat had Norris eigenlijk kunnen doen? We zullen het met dank aan Bottas nooit weten. Kleine pleister op de wonde is nog dat de Mercedes-coureur op Spa vijf plaatsen achteruit moet. Tegen die tijd weet hij wellicht ook al iets meer over zijn toekomst, al missen we afgaande op afgelopen zondag niet heel veel als Bottas volgend jaar niet langer in die Mercedes zit.

Na het bespreken van de startcrash laat de tweede verliezer zich natuurlijk raden: het voltallige team van Red Bull Racing, inclusief Max Verstappen als individu. De Nederlander begon de sprintrace op Silverstone met een ogenschijnlijk mooie voorsprong van 33 punten, maar daar is twee races later niets meer van over. Sterker nog: als de diskwalificatie van Vettel gehandhaafd blijft, dan kijkt Verstappen tegen een achterstand van acht punten aan. Nog meer slecht nieuws is er op motorisch vlak. Zo is de Silverstone-motor van Verstappen niet bruikbaar gebleken voor de race, al zit het probleem in een bout en kan die krachtbron wellicht nog meedraaien in de pool. Dat geldt hoogstwaarschijnlijk niet voor de motor van Sergio Perez, die vol in de flank is gereden door Bottas. Het vergroot, naast de sportieve schade van dit moment, de kans op een gridstraf later in het seizoen. Het moge dan ook duidelijk zijn: Red Bull krijgt na de klap op Silverstone weer een tik te verwerken en zal met een flinke kater de zomerstop ingaan.

Die kater zal er ook zijn bij Aston Martin, als de diskwalificatie van Vettel wordt doorgedrukt. De Duitser heeft een geweldige wedstrijd afgeleverd en leek daarvoor beloond te worden met een tweede plek. Het was mooi om te horen dat hij zich via de boordradio excuseerde voor het mislopen van de overwinning, al is dat totaal onnodig in een Aston Martin en kon hij er zelf ook niet veel aan doen. Vervelender is het dat hij enkele uren nadien is gediskwalificeerd. In de voorlopige uitslag staat Vettel nog wel als tweede, maar dat komt door een administratieve fout (meldt de FIA) en doordat Aston Martin de straf wil aanvechten. Mocht dat op niets uitdraaien, dan is het resultaat van een mooie zondag bijzonder zuur te noemen. De FIA valt qua beeldvorming eveneens als verliezer aan te duiden, al laten de regels nou eenmaal weinig tot geen ruimte voor iets anders dan een diskwalificatie bij te weinig brandstof voor een monster. Over de race van teamgenoot Lance Stroll kunnen we tot slot bijzonder kort zijn. De Canadees kwam nogal onbeholpen in bij de eerste bocht, kegelde Charles Leclerc uit de race en mag in Spa ook volkomen terecht vijf plekjes achteruit op de startopstelling.

