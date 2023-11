Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Mexico

Winnaars

De eerste winnaar van de Grand Prix van Mexico is een naam die dit seizoen wel vaker op deze plek heeft gestaan: Max Verstappen. De wereldkampioen wist op zaterdag geen plekje op de eerste startrij te veroveren, maar stelde daarna in rap tempo orde op zaken door nog voor de eerste bocht voorbij te gaan aan Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz. In de eerste stint liep Verstappen stukje bij beetje weg bij de Monegask achter hem, om na zijn eerste pitstop in de achtervolging te moeten. De neutralisatie en daaropvolgende rode vlag na de crash van Kevin Magnussen kwamen op een gunstig moment, want de Red Bull-coureur kon daardoor met relatief weinig tijdverlies zijn tweede pitstop maken. Bij de staande herstart behield Verstappen de leiding, om in het restant van de race op het oog gemakkelijk bijna veertien seconden weg te lopen bij Lewis Hamilton voor zijn zestiende zege van het seizoen - een nieuw record. Bovendien evenaarde hij Alain Prost met de 51ste F1-zege uit zijn loopbaan. De volgende die moet vrezen voor zijn plek op die ranglijst: Sebastian Vettel met 53 overwinningen.

Met een sterke tweede plek in Mexico schaart Lewis Hamilton zich eveneens onder de winnaars van het raceweekend. In de kwalificatie was de Mercedes niet goed genoeg voor de strijd om de eerste startrij, waardoor de Brit genoegen moest nemen met de zesde startpositie. In de openingsfase van de race boekte hij weinig progressie, al passeerde hij voor zijn pitstop de verrassende Daniel Ricciardo. Met een undercut ging Hamilton tijdens de pitstops aan Carlos Sainz voorbij, waarna hij tijdens de rode vlag opnieuw wisselde naar de mediums. Op die bandencompound verschalkte hij Leclerc enkele ronden na de herstart, om aan het einde van de race als tweede te worden afgevlagd. Met dat resultaat deed de zevenvoudig wereldkampioen uitstekende zaken in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs, doordat Sergio Perez uitviel. Door het rijden van de snelste ronde liep Hamilton negentien punten in, waardoor zijn achterstand nog maar 20 punten bedraagt.

Het laatste plekje bij de winnaars gaat naar AlphaTauri en in het bijzonder Daniel Ricciardo. De kleine Italiaanse formatie begon op de laatste positie in het constructeurskampioenschap aan het raceweekend in Mexico-Stad en verlaat de metropool als de nieuwe nummer acht in de tussenstand. Vorige week scoorde Yuki Tsunoda al belangrijke punten om de achterstand te verkleinen, maar op het Autodromo Hermanos Rodriguez ging de Japanner in de fout toen hij was opgeklommen naar een puntenpositie. Het moest daardoor van Ricciardo komen, die op zaterdag al verbaasde met een prachtige vierde startpositie. Hamilton, Lando Norris en George Russell waren hem op zondag te snel af, maar desondanks liet de Australiër zien helemaal terug te zijn na vijf races afwezigheid. Met zijn zevende plek scoorde hij zes belangrijke punten, waardoor AlphaTauri voorbij is aan Haas en op basis van het beste resultaat ook langs Alfa Romeo is gegaan.

Verliezers

Met zijn goede prestatie in Mexico heeft Ricciardo zichzelf mogelijk ook een goede dienst bewezen om terug te keren bij Red Bull Racing. Dat gold in ieder geval niet voor Sergio Perez. De afgelopen weekenden was zijn achterstand op teamgenoot Verstappen groot, maar in de kwalificatie in Mexico wist hij het verschil keurig te beperken. Toch leidde het tot niet meer dan een vijfde startpositie voor eigen publiek, waar de race uitdraaide op een fiasco. Vanaf de derde rij had de Mexicaan een raketstart, waardoor hij zich op weg naar de eerste bocht aan de buitenkant meldde voor de strijd om de leiding. Daarbij sneed Perez echter te vroeg naar binnen, waardoor Leclerc in de sandwich tussen de twee Red Bulls belandde en contact met de lokale held niet kon voorkomen. Perez bracht de RB19 nog terug naar de pits, waar de schade tot zijn eigen teleurstelling - en die van het publiek - te groot bleek om verder te kunnen. Het kan een heel dure fout worden, want Hamilton is hem tot op 20 punten genaderd in de strijd om de tweede positie in het kampioenschap.

Eerder dit jaar leek Perez in die strijd vooral te moeten afrekenen met Fernando Alonso, maar in de tweede seizoenshelft is het bergafwaarts gegaan voor de Spanjaard en zijn werkgever Aston Martin. Ondanks de in de Verenigde Staten geïntroduceerde upgrades volgde in Mexico een nieuw dieptepunt. Alonso strandde in Q2, terwijl teamgenoot Lance Stroll al na Q1 klaar was. Laatstgenoemde startte door enkele veranderingen aan zijn AMR23 vanuit de pits en wist een kleine opmars neer te zetten, die hem zelfs voor de tweevoudig wereldkampioen bracht. Alonso kon op zijn beurt helemaal geen potten breken en staakte na 47 ronden de strijd wegens een raar gevoel in de auto. Landgenoot Sainz is hem inmiddels voorbij voor de vierde plek het kampioenschap en met Norris, Leclerc en Russell vlak achter hem in de tussenstand lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Getuige zijn uitspraken na afloop van de race verwacht hij dat zelf in ieder geval wel...

Het laatste plekje in de kolom met verliezers is gereserveerd voor Haas F1 Team. De Amerikaanse formatie introduceerde in Austin een forse upgrade voor de VF-23, maar die heeft tot dusver zijn vruchten nog niet afgeworpen. Nico Hülkenberg startte in Mexico weliswaar goed en reed lang in de punten, maar ondanks de nieuwe onderdelen kon hij de bandenslijtage na de rode vlag niet onder controle houden. Hij eindigde slechts als dertiende, al haalde hij in tegenstelling tot Kevin Magnussen wel de finish. De Deen maakte halverwege de race een harde crash mee door een gebroken achterwielophanging, die de geest gaf door de hoge temperaturen van de remmen. Tot overmaat van ramp scoorde AlphaTauri wel goed in Mexico-Stad, waardoor Haas de rode lantaarn heeft overgenomen bij de constructeurs. De renstal doet er verstandig aan om de laatste races als een grote testsessie voor 2024 te beschouwen, in de hoop dat met de geleerde lessen beter voor de dag komt.

