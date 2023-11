Haas F1 verklaart oorzaak bizarre crash Magnussen in Mexico

Kevin Magnussen schoot op hoge snelheid van de baan in ronde 32 van de 71. Hij stuurde net bocht 8 in toen hij naar links schoot na een vermoedelijke kapotte ophanging. De Deen klom zelf uit de auto, maar liet een groot wrak achter en het incident leidde zelfs tot een rode vlag vanwege de schade aan de baanafzetting. Hij moest zich bij het medisch centrum melden, maar bleek in orde.

"Een hitteprobleem veroorzaakte het falen van de ophanging", legt Steiner uit in gesprek met Motorsport.com. "Het was de hitte van de remmen. Kevin was aan het verdedigen het kantelde. Het kwam gewoon door de hoge temperaturen hier. We moeten er gewoon beter mee omgaan", aldus de Zuid-Tiroler, die aangeeft dat er niks aan de hand was met de bolide van Nico Hülkenberg.

De temperaturen speelden zondag weer een grote rol in Mexico. Door de ijle lucht kregen ook de remmen het extra zwaar en zaten deze op de limiet. In het geval van Magnussen werden deze te heet omdat hij zich tegen Logan Sargeant verdedigde, waarbij de rembalans naar achteren was verschoven. De Williams-coureur had Magnussen net ingehaald toen de Deen in de muur schoot. Vlak voor die crash kreeg de Haas-coureur van zijn engineer al te horen dat hij zijn remtemperaturen onder controle moest zien te krijgen.

Magnussen zelf had ook al door dat er iets mis was. "Ik voel me prima", zei de coureur na zijn crash. "De ophanging begaf het. Ik verloor een aantal ronden ervoor met name linksachter veel grip. Ik verloor daar plots veel grip en vervolgens begaf deze het. Het ging [tot dan toe] best goed. Aan het begin van de race ging het beter. Toen viel ik plots harder terug dan de rest en toen begaf de ophanging het. Ik weet dus niet of daar een link tussen zit. Misschien wel, maar ik moet dit met de jongens bespreken." Magnussen leek even naar zijn handen te grijpen na de crash, maar heeft geen blessure opgelopen. "Ik kreeg gewoon een klap tegen mijn handen en ze deden een klein beetje pijn, maar ze zijn in orde."

De Haas VF-23 raakte zeer beschadigd bij de crash en dat was een pijnlijke, aangezien het team zo een compleet pakket van de Austin-update kon afschrijven. Desondanks beschikt het Amerikaanse team over genoeg onderdelen voor de rest van het seizoen, verzekert Steiner. "Het zit wel goed. Het is niet ideaal, maar het is prima. Het is altijd beter om dat richting het einde van het seizoen te hebben."

Video: De crash van Magnussen in de Grand Prix van Mexico