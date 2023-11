Optimisme Alonso slaat om: "Strijden laatste races nergens meer om"

Fernando Alonso bezette enige tijd de derde plaats in het kampioenschap, maar is inmiddels afgegleden tot de vijfde plaats terwijl Charles Leclerc, Lando Norris en George Russell grote stappen zetten richting de Aston Martin-coureur. Het team uit Silverstone zelf is bij de constructeurs ook tot de vijfde plaats teruggezakt, al vormt geen team een echte bedreiging voor die positie. In Mexico kende het team een dramatisch weekend, waarin Alonso en Lance Stroll snelheid tekort kwamen en allebei uit de race vielen. Waar Alonso begin dit seizoen nog optimistisch was, houdt hij er nu rekening mee dat hij in het coureurskampioenschap nog verder zal terugvallen.

"Eerlijk gezegd vechten we nergens voor", zegt Alonso, gevraagd door Motorsport.com naar zijn verwachtingen voor de Grand Prix van Brazilië. "We zullen leren, zelfs al moeten we vanuit de pitstraat starten. Dat is nuttiger dan alleen maar het weekend afwerken. Bij de constructeurs staat onze positie vast. Bij de coureurs zullen we enkele posities verliezen", voelt de kampioen van 2005 en 2006 de bui al hangen met de races in Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi nog te gaan. "Maar het is ongelofelijk dat we voor de Ferrari's staan, voor George, voor Lando en wie dan ook, maar we zullen die posities verliezen. Zij hebben een zeer snelle auto. Maar goed, laten we zien wat we kunnen doen."

Alonso is er wel stellig van overtuigd dat zijn team er hard aan werkt om weer op het juiste spoor te komen. "We werken zo hard als we kunnen", benadrukt de Spanjaard. "Het is niet dat we blij zijn met de situatie. Het is niet de positie waarin we ons willen bevinden, maar tegelijkertijd werken we heel hard om het tij te keren. Soms leer je meer van de moeilijkheden dan van de feestelijkheden. Op dit moment gaan we door een lastige periode. We proberen zo veel mogelijk te testen en zo veel mogelijk feedback te geven aan de fabriek in Silverstone. Hopelijk sluiten we [dit seizoen] af met een hoogtepunt, niet een dieptepunt."

Schade maakte race lastiger

Veel tijd is er niet meer om de situatie te verbeteren, toch voelt Alonso wel dat er mogelijkheden zijn. "Ik denk het wel. We moeten nog naar drie verschillende locaties, drie verschillende circuits. Dat levert ons opnieuw meer data op. Het hangt ervan af wat we zien als afsluiten op een hoogtepunt. Denken we dan dat we om podiums strijden? Ik denk het niet. Maar om op een competitieve manier af te sluiten, die kans hebben we nog wel."

Aston Martin had het het hele weekend in Mexico al lastig, maar op zondag werd Alonso niet geholpen door de gevechten bij de start. "We hadden wat schade aan de onderkant van de auto vanwege debris van Checo's auto in de openingsronde", doelt hij op de crash van thuisheld Sergio Perez in bocht 1. "Dat maakte het nog pijnlijker, met een langzamere auto in de race. Maar we konden er niks aan doen. Ik verloor performance en toen ik Lance achter me zag, liet ik hem gaan voor het geval dat hij een betere kans maakte op punten dan ik. We waren dit weekend over het algemeen allebei langzaam."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Mexico