Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Frankrijk

Winnaars:

Na het echec in Baku waarschuwde Max Verstappen alvast: Mercedes zou keihard terugslaan op normale circuits. Zeker in het Mercedes-bolwerk Paul Ricard zou Red Bull een behoorlijke kluif aan de zwartgemaakte Zilverpijlen krijgen. Dat laatste bleek wel te kloppen, al was het resultaat piekfijn voor de man met startnummer 33. Voor het eerst in zijn carrière wist hij een hattrick te scoren: pole-position, de snelste raceronde en de overwinning. Vooral de manier waarop beklijft. Niet voor niets noemt Verstappen dit 'één van zijn mooiste overwinningen' en komt de Franse GP in een rijtje met Spanje 2016 en Hockenheim 2019. Laatstgenoemde race werd trouwens gevolgd door een Hongaarse GP waarin Hamilton Verstappen te grazen nam met een extra stop. Afgelopen weekend waren de rollen omgedraaid, een koekje van eigen deeg dus. Het teamwork komt hieronder aan bod, al verdient Verstappen ook lof als individu. De out-lap na zijn eerste stop was weergaloos en hetzelfde valt te zeggen van zijn inhaaljacht in de slotfase. De openingsronde was niet perfect, maar nadien toonde Verstappen zich ervaren, solide en bovenal snel. Het heeft de dertiende F1-zege tot een hele fraaie gemaakt.

Dat laatste komt ook doordat de Franse GP met recht een 'team effort' is geweest. In een tactische titanenstrijd heeft Red Bull Racing aan het langste eind getrokken. Waar het team van Christian Horner in Hongarije 2019 en Spanje 2021 nog aan de verkeerde kant van de streep stond, waren de rollen nu eens omgedraaid. Allemaal onder het motto: de aanval is de beste verdediging. Of zoals Horner het met een glimlach omschreef: "De situatie was eigenlijk net zoals in Barcelona, maar ik dacht meteen 'dit gaan ze ons niet nog een keer flikken'. Daardoor zijn we zelf voor die extra stop gegaan." Red Bull had het tactisch bij het rechte eind. De eerste undercut op Hamilton slaagde al en in de slotfase kwam de ultieme beloning. Verstappen moest daar op het asfalt nog wel bergen werk voor verzetten, maar juist dat maakt dit zo'n teamprestatie. Het resultaat mag er zijn. Red Bull staat steviger aan de leiding in beide kampioenschappen en heeft bovenal een gevoelige tik uitgedeeld op een Mercedes-circuit.

In het constructeurskampioenschap heeft McLaren eveneens een fraaie slag geslagen. Dat heeft evenveel met Ferrari te maken als met het eigen optreden, al komt dat aan de andere kant van deze rubriek nog wel aan bod. Los daarvan zijn de vijfde en zesde plek van het team uit Woking prima. Waar Ferrari en in mindere mate Alpine een lastige zondag kenden, heeft McLaren met achttien WK-punten een belangrijke slag geslagen. De oranje brigade heeft het hoofd boven water gehouden met een aardige race pace en een goede strategie, vooral bij de geslaagde undercut van Daniel Ricciardo. Lando Norris wist van P8 naar de vijfde stek te rijden, terwijl Ricciardo vanaf P10 nog iets meer terrein moest goedmaken. Dat er aan het eind van de rit twee auto's bij de eerste zes stonden, stemt tevreden, al zal men in Woking niet blij zijn met het gat. In een race waarin de topteams elkaar tot het uiterste hebben gedreven en een safety car uitbleef, gaf de eerste McLaren maar liefst 64 tellen toe. Het maakt duidelijk dat McLaren een prima subtopper is, maar dat er voor de doelen op lange termijn (lees: een nieuwe wereldtitel) nog altijd veel werk aan de Britse winkel is.

Verliezers:

Een race op Paul Ricard leek voor Mercedes een garantie op succes in het hybride tijdperk. Anno 2021 bleek dat garantie tot aan de voordeur. Hamilton moest pole aan Verstappen laten en kon de schade op zondag niet repareren. Waar hij in de bovenstaande voorbeelden de offensieve tactiek van Mercedes kon afronden, leerde hij in Le Castellet de andere kant van die medaille kennen. Een prooi die met de haven in zicht wordt opgepeuzeld door de jager. Het is op zichzelf geen schande, al is het voor Mercedes wel onprettig dat het op Paul Ricard gebeurt. In een titelstrijd die om details draait en met de week een andere wending kan nemen, waren de 25 punten van Frankrijk al met potlood opgeschreven door Toto Wolff. De Oostenrijker zag zijn team echter aan het kortste eind trekken in een tactische krachtmeting en kon na afloop zelf aan de bak. Zo was Bottas allerminst te spreken over de tactiek. De Fin had Verstappen willen volgen met een tweede stop en eerlijk is eerlijk: met twee auto's bij de eerste drie had Mercedes altijd de kansen moeten spreiden door met beide auto's iets anders te doen. Dat wil zeggen: met één auto de tactiek van Verstappen kopiëren en met de andere auto tot het einde doorgaan. Mercedes heeft een andere keuze gemaakt en die heeft de nederlaag ingeleid.

Waar Mercedes met een kleine kater uit Frankrijk gaat, is de teleurstelling bij Ferrari nog groter. De Scuderia toonde hoopvolle signalen in Monaco en Baku, maar liet nadien weten dat het op 'normale' circuits minder zou gaan. Reële woorden, al is de werkelijkheid in het zuiden van Frankrijk nog beroerder gebleken. Met P11 en P16 mag je best zeggen dat Ferrari door de ondergrens is gezakt. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren overigens de eersten om dat te bevestigen. Volgens beide heren is het te wijten aan extreme bandenslijtage. Het steigerende paard zou er tweemaal zo veel last van hebben als andere formaties. "Ik was in de kwalificatie drie tienden sneller dan de McLarens, maar gaf aan het eind van de race twee seconden per ronde toe", mijmerde Sainz. Leclerc ging een extra keer naar binnen en eindigde zodoende al helemaal in de achterhoede. Het is voor Ferrari te hopen dat dit niet het structurele beeld op 'gewone' circuits gaat worden, want dan wordt het nog een lang seizoen. Des te meer doordat Ferrari de doorontwikkeling van de SF21 al heeft opgegeven.

Tot slot Esteban Ocon. Hij kende een prima aanloop naar zijn thuisrace door een krabbel te zetten onder een contract dat hem drie jaar langer aan Alpine bindt. Een prima besluit voor beide partijen. Aangezien alle topteams al een vaandeldrager voor de toekomst hebben, zijn (en komen) er geen betere opties voor de Fransman. Voor Alpine is continuïteit richting het nieuwe reglement ook belangrijk, des te meer doordat Ocon tot dusver levert. Dat laatste geldt echter niet voor zijn thuisrace op Paul Ricard. "We hebben heel veel dingen om na te kijken, het voelde gewoon alsof ik iets miste. Heel vreemd. Dit is in ieder geval niet het weekend waar ik vooraf op had gehoopt voor eigen publiek." Kommer en kwel dus en dat maakte dat ervaren rot Alonso de kastanjes uit het vuur moest halen voor Alpine met P8. Ocon vertolkte zowel zaterdag als zondag een tamelijk kleurloze bijrol en moet zijn thuisrace zien als een GP om heel snel te vergeten. Gelukkig laat de kans op revanche niet lang op zich wachten, komend weekend gaat het feest alweer verder met een afspraak in de Oostenrijkse Alpen...