Geen Porsche-deal: Wat nu voor Red Bull richting F1-seizoen 2026?

Het leek een droomhuwelijk, de combinatie Red Bull-Porsche. Met Helmut Marko, Dietrich Mateschitz en Fritz Enzinger waren de lijntjes kort en hebben de Oostenrijkers het balletje zelf aan het rollen gebracht. Een aankondiging in Spielberg had de kroon op het werk moeten zijn, maar dat feest ging niet door doordat de FIA het motorreglement nog niet officieel had vastgesteld. Nadien is dat wel gebeurd, maar de aankondiging bleef uit. Sterker nog: voorafgaand aan de trainingen in Italië kwam Porsche met een hele andere mededeling. De maandenlange gesprekken met Red Bull zijn op niets uitgelopen en leiden niet tot een samenwerking onder het nieuwe motorreglement.

Het heeft verschillende oorzaken - bijvoorbeeld de verminderde gezondheid van Mateschitz - maar medezeggenschap is zonder twijfel het breekpunt geweest. Red Bull Racing was bang om de onafhankelijkheid te verliezen en ook de kracht om op belangrijke dossiers snel te schakelen. Bij Porsche moet alles via de besturen lopen, waardoor de flexibiliteit wegvalt en in het slechtste geval ook de vrijheid om je eigen koers te varen. Des te meer de gesprekken in detail gingen, des te meer de Red Bull-kopstukken er bezwaar tegen kregen. Een deal sec als motorleverancier vonden zij beter, maar daar zat Porsche logischerwijs niet op te wachten. Vanaf de eerste dag is het mandaat van VW Group namelijk geweest om zich in te kopen in een bestaand team en bovendien wil Porsche geen verantwoordelijkheid dragen voor een motor die grotendeels door Red Bull wordt gemaakt.

Wat kan Red Bull: Honda of op eigen benen staan?

Dat laatste brengt ons meteen bij de opties die Red Bull nu heeft. Honda ligt bij fans op het puntje van de tong en gek is dat niet. Het Japanse merk heeft immers spijt van het formele vertrek, levert nog altijd alle motoren tot en met 2025 en heeft de deur voor een officiële terugkeer ook op een kier gezet. Tel daarbij op dat Horner en co zeer graag met de Japanners samenwerken en het lijkt een valide optie. Er zit echter één belangrijke maar bij dit verhaal. Alle Honda-motoren komen uit de eigen motorfaciliteit in Japan. Het is de gebruikelijke werkwijze van Honda, maar die zou de compleet nieuwe Red Bull Powertrains-fabriek in Milton Keynes grotendeels overbodig maken.

Een andere optie - en het traject dat Horner steeds benadrukt - is dat Red Bull volledig op eigen benen gaat staan. De teambaas laat veelvuldig weten dat de Red Bull Powertrains-faciliteit in 55 weken is opgebouwd en dat hij ruim driehonderd werknemers heeft aangenomen voor de motorafdeling. Het team is daardoor een veelzijde mix van Red Bull-mensen, Mercedes-aanwinsten en overgenomen Honda-personeel. Dat er zeker niet wordt stilgezeten in Milton Keynes bleek voor de zomerstop wel. Vlak voor die zomerstop heeft de eerste Red Bull-motor namelijk al op de testbank gedraaid. Het ging alleen om een verbrandingsmotor, maar Horner voegde op Spa toe: "Voor de elektrische componenten hebben we alle kennis ook al in huis. Daardoor kunnen we alles zelf." Alles in Milton Keynes onderbrengen is ook een langgekoesterde wens van Red Bull. De chassisafdeling en de motorenafdeling kunnen dan perfect op elkaar worden afgestemd.

Het maakt dat Red Bull niet zozeer een technische partner nodig heeft en al helemaal geen partij als Porsche die inspraak wil. Waar Red Bull eerder voor openstaat, is een partner die in ruil voor geld gewoon een stickertje op de motor wil plakken - badgen zoals de Engelsen dat noemen. Red Bull heeft in dat geval wel de lusten (financiële steun), maar niet de lasten (medezeggenschap). Honda zou daar gezien de HRC-branding op de huidige auto's voor in aanmerking komen, al voegt Stefano Domenicali toe dat er ook andere merken in de wachtkamer zitten voor zo'n constructie. Omdat die merken zelf nog niet graag in de openbaarheid treden, valt daar nu niet veel meer over te zeggen - al is een tipje van de sluier wel dat het niet meteen automerken zijn die je aan de Formule 1 koppelt... Laatste noot op dit vlak is dat het niet eens automerken hoeven te zijn, aangezien technische kennis niet per se gewenst is - denk ook maar eens aan TAG Heuer in het verleden.

De opties voor Porsche om toch nog in F1 te stappen

Complexer is het antwoord op de vraag wat Porsche nu kan. De aankondiging valt te interpreteren als een streep door de F1-plannen, maar in het persbericht staat expliciteit dat dit niet het geval is. "Nu de reglementswijzigingen definitief zijn, blijft deze klasse een aantrekkelijke optie voor Porsche. We houden de situatie in de gaten.” Die woorden zijn niet meer dan logisch. Om te beginnen heeft Porsche het F1-traject al enige tijd ingezet en zou het zonde zijn om het gedane voorwerk tamelijk laat weg te gooien. Daar komt bij dat het een behoorlijke vinger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de motorregels. Porsche/VW zat vanaf het eerste moment aan tafel en heeft onder meer aangedrongen op de concessies voor nieuwkomers. De Formule 1 is hier voor een belangrijk deel in mee gegaan, waardoor Domenicali er veel aan is gelegen om Porsche toch binnen te halen.

Vraag luidt hoe en met wie. De opties zijn tamelijk schaars. De fabrieksteams zijn logischerwijs meteen weg te strepen en ook McLaren lijkt onbegonnen werk. De gesprekken tussen McLaren en Audi zijn immers op soortgelijke obstakels vastgelopen, al speelde de naam daar ook een rol. Audi gaat richting 2026 met Sauber in zee, waardoor er eigenlijk nog maar drie opties over zijn voor Porsche. De eerste luistert naar de naam Williams, waar met onder meer Jost Capito een VW-connectie aanwezig is. Capito is echter nog geen zekerheidje op lange termijn, waardoor er daar nog veel vraagtekens bestaan. Bovendien is Williams ook een team met eigen traditie en een eigen werkwijze, waardoor dezelfde twistpunten wellicht weer op tafel komen.

De tweede optie is Aston Martin, al valt of staat dat volledig met de bereidheid van Lawrence Stroll. De ambities bij het team uit Silverstone zijn al jaren torenhoog, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Porsche kan de gewenste doorbraak forceren en doordat er aan een nieuwe fabriek voor de chassisafdeling wordt gewerkt, zijn de faciliteiten op niveau. Het biedt kansen, al is de hamvraag natuurlijk welke rol Stroll in zo'n constructie kan spelen en in hoeverre hij moet worden uitgekocht? Het is geen geheim dat de Canadees vooral in de Formule 1 zit om zijn zoon aan een zitje te helpen, al gaat het Porsche-traject pas over 2026 en zijn we dan weer enkele jaren verder - ook qua F1-carrière van Lance, waarbij het besef er al wel zal zijn dat hij nooit wereldkampioen gaat worden.

Laatste optie is wat de Britten een 'long shot' noemen, maar wel een interessante: Andretti. Het is geen geheim dat Michael Andretti dolgraag in de koningsklasse van de autosport stapt, idealiter al in 2024. Dat is logischerwijs te ambitieus, ook omdat F1 en andere teams niet meteen op hem zitten te wachten. Andretti is naar eigen zeggen tegengewerkt, al benadrukken de andere partijen juist dat een nieuwkomer toegevoegde waarde moet hebben. Die toegevoegde waarde ziet onder meer Toto Wolff niet, maar met Porsche ligt dat natuurlijk anders. Juist doordat Domenicali Porsche zo graag in F1 heeft, krijgt Andretti meteen een plekje op de grid voor 2026 als het Porsche weet te strikken. Een elfde team op de grid zou eveneens een mooie bijvangst zijn, al moeten beide partijen wel eerst tot overeenstemming komen over de voorwaarden en maakt precies dat deze optie een 'long shot'.

F1-update: Verstappen reageert op complotdenkers, Red Bull favoriet in Italië