In een seizoen waar alle ogen gericht waren op Mercedes en Red Bull, verdient ook Ferrari de nodige lof. Op bijna ieder vlak boekte de equipe uit Maranello indrukwekkende vooruitgang. Het team klom op van de zesde naar de derde stek in het constructeurskampioenschap en scoorde 192,5 punten meer dan in 2020. Ook kon de Scuderia twee pole-positions en vijf podiumplaatsen bijschrijven. Coureurs Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc eindigden als vijfde en zevende in de eindrangschikking. In 17 van de 22 races kwamen beide mannen in de punten over de meet. Enkel in Frankrijk bleef de iconische formatie puntloos. Er zijn echter nog veel meer statistieken die aantonen dat Ferrari op de weg terug is.

Winst bij de pitstops

Buiten het algehele gebrek aan snelheid, schoot Ferrari in 2020 flink tekort bij de pitstops. De formatie kampte met problemen met de wielmoeren en kwam daardoor zelden voor in de lijstjes met snelste bandenwissels. In 2020 was slechts 48 procent van de pitstops onder de drie seconden. Slechts één team haalde dat jaar een slechter percentage. In 2021 krikte de Scuderia dat percentage op tot 73 procent, waarmee het team opeens als derde eindigde. Ook de gemiddelde pitstoptijd ging van 2,72 seconden naar 2,55 seconden. “We hebben een fiks programma opgezet om het tij te keren. Zowel met de auto, want er zijn wat technische elementen die resultaat hebben opgeleverd, als met de jongens qua training en methodologie”, legt Ferrari sportief directeur Laurent Mekies uit. “We staan nu derde in de lijst met snelste pitstops en, niet geheel toevallig, ook derde in de puntenstand. Dat is een goede weergave van hoe werk achter de schermen resulteert in betere uitvoering. Dat geldt voor pitstops, voor bandenmanagement, voor racestrategie, voor heel veel zaken.”

Hoewel Ferrari dit jaar niet mee kon doen om overwinningen en kampioenschappen, werd de strijd met McLaren om de derde plaats bij de constructeurs benaderd als de eigen titelstrijd. De twee formaties waren lange tijd aan elkaar gewaagd, maar dankzij een sterke eindspurt claimde het team uit Maranello de derde plaats. “In een spannende kampioenschapsstrijd zoals deze is het belangrijk dat de uitvoering van topniveau is. Dit jaar waren er geen excuses. En ook al was de auto niet zo snel als we zouden willen, we hebben dat gevecht benadert alsof het ging om de wereldtitel.”

Sainz lovend over vooruitgang

Carlos Sainz maakte afgelopen winter de overstap van uitgerekend McLaren naar Ferrari. De Spanjaard merkte al snel op dat de uitvoering in de races beter moest. Zijn voormalig werkgever had daar in de jaren ervoor al flink werk van gemaakt, toen de renstal uit Woking in de middenmoot spartelde. “Dat was voor mij echt wel een ding”, zegt Sainz in gesprek met Motorsport.com. “Toen ik aan het begin van het seizoen bij het team binnenkwam, had ik echt het gevoel dat we de wijze waarop we de race qua strategie en bandenmanagement aanvlogen moesten verbeteren. De eerste races waren op dat vlak heel erg lastig. Tijdens het seizoen hebben we enorm veel progressie geboekt. De auto presteerde misschien ook wat beter, maar niet meer dan een tiende ten opzichte van de seizoensstart. Het einde van het seizoen was qua uitvoering een wereld van verschil met de start.”

De werkzaamheden achter de schermen kwamen ook de betrouwbaarheid ten goede. Ferrari noteerde in 2020 zes DNF’s, ten opzichte van slechts één in 2021 - plus de DNS van Leclerc na zijn crash in de kwalificatie in Monaco. Bovendien scoorde de formatie de meeste top-tien finishes van het hele veld.

Gat met Mercedes aanzienlijk verkleind

Allemaal leuk en aardig, het draait uiteindelijk om de pure snelheid. Op dat vlak moest Ferrari een stap zetten na het desastreuze seizoen 2020. Aan die doelstelling werd ruimschoots voldaan. Niet alleen voerde de renstal de middenmoot aan met de derde plaats bij de constructeurs, ook werd het gat naar Mercedes verkleind. Volgens de data van het Italiaanse team nam de gemiddelde achterstand in de kwalificatie op Mercedes af van 1,34 seconden in 2020 tot 0,64 seconden in 2021. Het verschil was aan het begin van het seizoen zelfs even 0,4 seconden, maar groeide naarmate het jaar vorderde. “We zijn ons er volledig van bewust dat we het gat met de beste teams niet gedicht hebben, zes tienden is nog altijd een flink gat”, erkent teambaas Mattia Binotto. “Het doel was om te proberen het gat te verkleinen. We wisten dondersgoed in welke situatie we in 2020 verkeerden. Als je realistisch bent, was het onmogelijk om die achterstand te dichten.”

De progressie was qua race pace minder groot, maar toonde desondanks vooruitgang aan. Het gemiddelde gat naar Mercedes nam af van 1,1 seconden naar 0,8 seconden. Binotto: “Dat is nog steeds een significant gat. We hebben echter onze auto gedurende het jaar niet echt ontwikkeld, waar anderen dat wel deden. In de winter hebben we de achterstand verkleind van 1,3 seconden naar 0,4 seconden. Later in het seizoen groeide het gat weer omdat Ferrari zich volledig focuste op 2022, met uitzondering van de power unit. De cijfers laten ook hier zien dat het gat verkleind is.”

Al met al voldoende redenen voor de manschappen uit Maranello om met vertrouwen uit te kijken naar de nieuwe reglementen in 2022. Het team heeft bewezen in de winter goede stappen te kunnen zetten, heeft de race-uitvoering verbeterd en beschikt over een van de sterkste line-ups van het veld. De uitdaging is nu om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te laten vallen en te profiteren van de reglementswijziging, zodat de Scuderia komend jaar weer echt meedoet om de prijzen.