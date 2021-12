Het nieuwe F1-circuit in Jeddah: Wat kunnen we verwachten?

De bazen van de Formule 1 zeiden altijd dat de baan zelf tijdig gereed zou zijn en dat is ook daadwerkelijk waargemaakt. De andere kant van de medaille is echter dat een groot deel van de geplande infrastructuur rond het circuit achter is gebleven. Denk daarbij aan kantoren, de hospitality en andere faciliteiten die gebruikelijk zijn. Doet het denken aan de situatie in Zuid-Korea waar de Formule 1 door een stad in opbouw raasde, maar waar de stad nooit afgebouwd werd voordat de koningsklasse van de autosport alweer vertrokken was?

Een korte wandeling door het decor in Jeddah laat zien waarom de Formule 1 zo voorzichtig was in de communicatie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog veel moet gebeuren voordat het complete complex helemaal af is. De paddock zelf is klaar, de pitboxen van de teams zijn in gereedheid gebracht. Maar op onze wandeling richting het eind van de pitstraat wordt ook duidelijk hoe hard er eigenlijk nog gewerkt wordt. Daar zijn arbeiders nog met kranen en schoppen aan de slag om zaken af te ronden, maar het is nog een kwestie van maanden voordat de volledige faciliteit als klaar beschouwd kan worden.

Een verrassing is het allerminst. Pas in april begon men met de werkzaamheden in het circuit. In acht maanden tijd is het circuit zelf opgeleverd. Nooit eerder werd een F1-circuit in zo'n kort tijdsbestek uit de grond gestampt. Dat het complex niet af is zal voor de perfectionisten onder ons een doorn in het oog zijn, feit is wel dat veel details verscholen zullen blijven voor het oog van de tv-camera’s. Het is immers een avondrace. En voor teams en fans over de hele wereld was het vooral van belang dat de werkzaamheden van de baan afgerond zouden zijn. En wat dat betreft hebben de Saudi’s mogelijk een pareltje afgeleverd.

Overzicht van de baan Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Jarenlang werd bij de door Tilke gebouwde nieuwe circuits geklaagd dat ze allemaal zo op elkaar leken. De kenmerkende krappe en relatief langzame bochten boden de Formule 1-coureurs weinig uitdaging. Het nieuwe Jeddah-circuit is wat dat betreft uniek in zijn soort. Met een lengte van 6,175 kilometer en maar liefst 27 bochten (16 naar links, 11 naar rechts) is het circuit na Spa-Francorchamps de langste op de kalender. Waar Spa drie kenmerkende sectoren heeft die voor een coureur eenvoudig te leren zijn, biedt het smalle Jeddah circuit – dat feitelijk heen en weer loopt langs de kust – een unieke uitdaging voor coureurs.

Geen enkele coureur heeft ervaring met de nieuwe baan, ze waren derhalve aangewezen op de simulator. Maar ook daar, zo bekent Pierre Gasly, was het niet eenvoudig om het circuit goed te leren. “Het is een circuit waar alles in eerste instantie op elkaar lijkt”, aldus de Fransman. “Ik heb het geprobeerd in de simulator en meestal herken je binnen enkele ronden wel wat er anders is, dan is het makkelijk te onthouden. Maar hier heb je een soort complex van bocht 4, 5, 6 en 7. Het lijkt allemaal heel erg op het achterste rechte stuk. Het heeft me een paar ronden gekost voordat ik dat echt door had. Het is allemaal relatief, het duurde misschien vijf of zes ronden voordat ik het begreep. Zodra je tussen de muren rijdt zijn het allemaal blinde bochten en lijkt alles op elkaar.”

Jeddah in de avonduren Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Naast de opgave om het circuit te leren kennen is het circuit werkelijk bloedsnel, iets wat dit weekend vrijwel zeker een gespreksonderwerp gaat worden. De voorspelde gemiddelde snelheid bedraagt zo’n 250 kilometer per uur waarbij een topsnelheid van 322 kilometer per uur bereikt wordt op het stuk richting de 27ste bocht. Volgens berekeningen van Mercedes kun je op dit circuit maar liefst 79 procent van de tijd vol gas rijden. Daarmee is het een circuit waar een fout direct keihard afgestraft wordt. Inhalen? Dat kon wel eens lastig worden door een gebrek aan echte remzones. De drie DRS-zones en de krachtige slipstream van de hedendaagse F1-wagens kunnen wel zorgen dat er op die manier nog een beetje ingehaald kan worden. Het zijn wel de ingrediënten waar de uitmuntende coureurs beloond worden voor precisie en lef.

Stukken van het circuit doen denken aan de smalle passages van het iconische Grand Prix-circuit in Macau, andere delen doen juist weer denken aan het desolate F1-complex in Valencia. Daarnaast is er nog bocht 13, een hairpin met een klein beetje banking. Daar kan snelheid meegenomen worden, maar de kleinste fout op dat punt kan heel duur zijn. Formule 1-coureurs zijn zich er terdege van bewust dat Jeddah dit weekend van zich af kan bijten, bij de minste of geringste fout vlieg je met auto en al de muur in en dat kan invloed hebben op het hele weekend.

Wat dat betreft leunen Formule 1-coureurs dit weekend meer op de ervaring die ze opgedaan hebben in Macau. Het circuit in de Aziatische gokstad is typisch zo eentje waar een coureur snelheid kan opbouwen en vertrouwen kan vinden naarmate er meer gereden wordt. Ga je te vroeg over de schreef? Dan kent de omloop geen genade. Kun je de snelheid niet vinden? Dan loop je het hele weekend achter de feiten aan.

Een extra moeilijkheid dit weekend is het feit dat het asfalt ongekend stoffig en vies is, zo bleek tijdens de verkenningsronden die de safety car op donderdagavond deed. Het hele complex mag dan nog niet af zijn, dit circuit biedt de grootste stap in het onbekende die de Formule 1 in de laatste jaren gezien heeft.

Overzicht van het rechte stuk Foto: Mark Sutton / Motorsport Images