Het lukte Alpine niet om de snelheid in Melbourne om te zetten in WK-punten, omdat coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon met elkaar crashten bij de tweede herstart. Voor de code rood reed Gasly op de vijfde plek en kon hij zich prima meten met Carlos Sainz en Lance Stroll van respectievelijk Ferrari en Aston Martin. Teambaas Otmar Szafnauer verbaasde zich over het tempo van zijn eigen team. “We moeten dit onderzoeken, want ten opzichte van de vorige race is de auto nauwelijks veranderd. Misschien hadden we de afstelling perfect voor elkaar of hebben we vooruitgang geboekt qua energiemanagement”, aldus Szafnauer bij Auto, Motor und Sport.

Wel weet Szafnauer dat er nog meer aankomt van Alpine. Het team uit Enstone is van plan om voor de zomerstop meerdere grote upgrades te introduceren, die bij elkaar zes tienden van een seconde tijdwinst zouden opleveren. Verder wil Alpine de A523 regelmatig voorzien van kleine updates. “We gaan net als vorig jaar te werk. Als we vooruitgang kunnen verwachten van een nieuw onderdeel, dan zetten we het op de wagen”, vervolgt de teamleider.

Als alles volgens plan verloopt, dan is de Alpine op Imola (21 mei) drie tienden sneller. De formatie van Szafnauer zou daarmee Aston Martin en Ferrari voorbijgaan, maar die teams zitten natuurlijk ook niet stil. “Het is helaas een spel van afhankelijkheden. Maar we geloven dat we ons minstens net zo snel kunnen ontwikkelen als Ferrari, Mercedes en Aston Martin”, zegt Szafnauer.

Alleen helpt de botsing tussen Gasly en Ocon in Australië ook qua ontwikkeling niet mee. “Voor het budgetplafond is het nog geen probleem, ondanks dat het een duur ongeluk is. Wel heeft de aanvaring onze prioriteiten verschoven”, vertelt Szafnauer. “We hebben eerst reserveonderdelen voor Bakoe nodig. Zaken als een voorvleugel zijn niet zo eenvoudig binnen twee weken te maken. We moeten nog uitzoeken of dit invloed heeft op ons plan qua upgrades.”

Video: Ocon en Gasly over hun crash in Melbourne