In de laatste ronden van de Grand Prix van Canada streed Esteban Ocon met Lando Norris - die wel een tijdstraf van vijf seconden had - om de achtste plaats. De Fransman in de Alpine verdedigde voor wat hij waard was terwijl Norris probeerde om hem in te halen, weg te rijden en zo alsnog in de punten te eindigen. De McLaren-coureur merkte echter vlak voor het einde van de race op dat de achtervleugel van Ocon flink bewoog. Hij vreesde zelfs dat deze van de auto zo losraken en leek op de boordradio indirect de wedstrijdleiding aan te spreken om iets aan die mogelijk gevaarlijke situatie te doen.

De FIA laat het tegenwoordig aan de teams over om te beslissen of het veilig is om door te gaan of niet wanneer een deel van de bodywork los zit. Alpine oordeelde in deze situatie dat het dus veilig genoeg was om door te rijden, waardoor Ocon zijn weg naar de achtste plek en vier punten kon vervolgen. "Het is mooi, dat achteraf oordelen", zegt Szafnauer, gevraagd door Motorsport.com naar die zeer beweeglijke achtervleugel. "Het liet niet los, deze bleef zitten. We hebben die vleugel ontworpen en geproduceerd. We waren dus bekend met deze manier van falen. We waren er zeker van dat deze niet los zou komen. Dat testen we in de R&D. We zien aan de manier waarop deze is bevestigd in welke modus deze zich bevindt en of deze eraf gaat komen of niet. We waren er door de tests zeker van dat het niet zou gebeuren."

Alpine was in de slotfase van de race wel in contact met de wedstrijdleiding over de achtervleugel van Ocon, bevestigt Szafnauer. "We hebben erover gesproken en de FIA kwam er ook bij. Zij zeiden: 'Het lijkt erop dat jullie achtervleugel beweegt, we hebben ernaar gekeken en het besproken.' Wij hadden er vertrouwen in dat het met die paar ronden te gaan wel goed zou komen." Gevraagd of het om een nieuw onderdeel ging, antwoordt Szafnauer: "Niet het onderste deel. Het bovenste deel was een update."

Hoger geëindigd

Ocon eindigde uiteindelijk achter Williams-coureur Alexander Albon, die met een eenstopper indruk maakte. Szafnauer is ervan overtuigd dat Ocon wel voor Albon had kunnen eindigen als zij dezelfde strategie hadden gevolgd. "Het was lastig om te voorspellen of de banden het tot het einde zouden volhouden. Williams had niks te verliezen. Als zij een pitstop hadden gemaakt, zouden ze niet in de punten zijn geëindigd. En wij stopten wel. Uiteindelijk waren we zes of zeven tienden van een seconde per ronde sneller. Maar met die zeven tienden en DRS en hun strategie met hun lage luchtweerstand, konden we ze niet inhalen. Nu we erop terugkijken hadden we hetzelfde kunnen doen en hadden we het gered. Dan zouden we wel wat verder naar voren zijn geëindigd."

Of de wiebelende achtervleugel Ocon in die laatste ronden afremde? "Dat is een goede vraag, we keken net naar de aerodata. De aerodynamici zeggen dat het niet zoveel deed, maar het had een invloed kunnen hebben op de aerodynamica van de vloer."

Video: Norris bezorgd om wiebelende achtervleugel Ocon in GP Canada