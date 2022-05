Alpine hoopte in 2022 onder het nieuwe technische reglement van de Formule 1 een stap voorwaarts te kunnen zetten ten opzichte van de afgelopen drie seizoenen, toen het team telkens op de vijfde plek eindigde bij de constructeurs. Op papier is dat in de eerste vijf races van het nieuwe seizoen nog niet gelukt, want met 26 punten staat de renstal vooralsnog zesde. Het gros van de punten werden gescoord door Esteban Ocon, die in vier van de vijf races punten scoorde. Teamgenoot Fernando Alonso pakte zijn enige twee punten tijdens de seizoensopener in Bahrein, waarna hij twee keer uitviel en in Miami buiten de punten viel door twee tijdstraffen - waarvan de tweede tot onvrede bij Alpine leidde.

Wie echter verder kijkt dan alleen de behaalde punten, ziet dat de Alpine A522 over behoorlijk goede snelheid beschikt. Ocon mocht in Saudi-Arabië vanaf de vijfde positie aan de race beginnen, terwijl Alonso in Imola ook de vijfde tijd reed in de kwalificatie. De Fransman wist vervolgens in Miami vanaf de laatste startplek knap naar de achtste stek te rijden. Toch ziet teambaas Otmar Szafnauer dat zijn team momenteel te veel kansen op dubbele puntenfinishes uit handen geeft. Het doel voor de aankomende Grand Prix van Spanje is dan ook om dit voor het eerst sinds Bahrein weer voor elkaar te krijgen, te meer omdat anders de vooraf gestelde doelstellingen niet bereikt kunnen worden.

“Allereerst mikken we erop om met beide auto’s in de punten te eindigen, wat ons na de eerste race van het seizoen niet meer gelukt is. Als we onze doelstellingen voor dit jaar willen bereiken, dan is dit het minimale resultaat wat we in de resterende Grands Prix moeten behalen”, vertelt Szafnauer in zijn vooruitblik op de Spaanse GP. Hij ziet overigens voldoende potentie om daarin te slagen. “We hebben consistent laten zien dat we een competitieve auto hebben en het is belangrijk dat we die veelbelovende snelheid nu omzetten in punten op zondag. We hopen na Miami zeker terug te slaan door een veel beter en cleaner weekend af te werken. We hebben alleen controle over wat er voor ons ligt, dus dat is het doel voor Barcelona. Beide coureurs zijn er klaar voor om te leveren.”