Fernando Alonso raakte zijn negende plek in de Grand Prix van Miami kwijt nadat de stewards hem na afloop van de race een tijdstraf van vijf seconden gaven. Die kreeg hij voor het afsnijden van de chicane tegen het einde van de race, waarmee hij een blijvend voordeel behaald zou hebben ten opzichte van het treintje auto’s achter hem. Hoewel Alonso op het daaropvolgende rechte stuk twee keer van het gas ging, vonden de stewards dat niet voldoende en besloten zij om de Alpine-coureur een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor kelderde hij in de uitslag van P9 naar P11, waardoor hij net buiten de punten viel.

Enkele dagen na de Miami GP maakte Alpine middels een extra statement duidelijk dat zij niet blij zijn met de straf, omdat zij van de FIA geen kans kregen om meer tijd terug te geven ten opzichte van de achtervolgers. Ook kon Alonso zijn acties niet verklaren voordat hij bestraft werd. Teambaas Otmar Szafnauer vindt de situatie vooral oneerlijk, omdat team en coureur niet konden weten hoeveel tijd zij precies zouden moeten teruggeven voor het voorval in de chicane. “We moeten bij de volgende Grand Prix met de FIA praten. We willen hier opheldering over hebben. We hebben een manier nodig om te zeggen: ‘kijk, jullie moeten meer tijd teruggeven”, zegt Szafnauer.

Onduidelijkheid troef bij teruggeven gewonnen tijd

Onder de nieuwe F1-racedirectie moeten coureurs na het afsnijden van een bocht zelf het initiatief nemen om de gewonnen tijd terug te geven of, in een extremer geval, een positie prijs te geven aan een concurrent. Szafnauer stelt echter dat dit onduidelijk oplevert als er geen positie mee gewonnen is. “Als je iemand inhaalt die voor je reed, dan is het makkelijk te bepalen: je moet de positie teruggeven. Maar in zo’n situatie waarbij iedereen achter je rijdt, hoe kan je dat dan beoordelen? Je hebt die feedback dus nodig”, zegt de Amerikaan. “Ik denk dat het volledig onterecht was om hem daarna te bestraffen. Deze gasten reden achter hem en zijn achter hem geëindigd. Dus waar bestraf je hem voor? Omdat hij er marginaal voor reed. Als hij er marginaal voor zit, laat hem die kleine marge dan teruggeven, maar geef hem niet vijf seconden tijdstraf omdat hij twee, drie, vier tienden voordeel had.”

Hoewel de FIA dus van mening is dat het aan de teams en coureurs is om te bepalen hoeveel tijd ze terug moeten geven, vindt Szafnauer dat er momenten zijn dat die duidelijkheid wel gegeven moet worden door de wedstrijdleiding. “Het zou heel fijn zijn om tijdens de race feedback te krijgen dat je niet genoeg tijd hebt teruggegeven. Toen Fernando op het rechte stuk kwam, heeft hij twee keer significant gelift. Ik weet niet of hij alle tijd of de meeste tijd heeft teruggegeven, maar het was in ieder geval veel. En terwijl hij de auto bestuurt, moet hij nog gaan uitzoeken of hij alles heeft teruggegeven, of slechts een deel, of heb ik genoeg tijd teruggegeven?”

Wat Szafnauer ook stoort, is het feit dat Alonso voor een foutje bestraft wordt, terwijl enkele botsingen – zoals die tussen Mick Schumacher en Sebastian Vettel – geen straffen opleverden. “Het gebeurt vaak dat coureurs een foutje maken in een chicane. Kijk naar Monaco. Hoe vaak gebeurt het daar dat men de chicane na de tunnel afsnijdt? Dat doen ze niet met opzet, het komt doordat ze te hard pushen, richting het einde van de race zitten en de banden en remmen minder worden. Zelfs een tweevoudig wereldkampioen als Fernando kan een fout maken, dus je geeft dan de tijd terug. Dan heb je je best gedaan en krijg je zo’n soort straf. Ik vind gewoon dat het verkeerd is. Ik bedoel, reed Mick Schumacher niet tegen Vettel aan toen hij in de punten reed? En wat voor straf kreeg hij daarvoor? No further action…”