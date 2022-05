Alpine reageert op tijdstraf Alonso: "Lastig om dit te accepteren"

Tijdens de race werd Fernando Alonso al op de vingers getikt voor zijn botsing met Pierre Gasly. Die touché heeft de AlphaTauri-bolide beschadigd en het bekende moment met Lando Norris ingeluid. Alonso nam de schuld volledig op zich en heeft nadien excuses aangeboden aan Gasly. De Alpine-rijder kwam even daarvoor als achtste over de streep, maar werd door de eerste tijdstraf teruggeworpen naar P9. Doordat Esteban Ocon profiteerde en een plekje opschoof, deed dat Alpine nog geen pijn. Maar het verdict dat enkele uren na de race zou komen wel.

Op basis van die uitspraak kreeg Alonso nog eens vijf seconden aan de broek en wel voor leaving the track and gaining a lasting advantage. In de voorlaatste ronde had de tweevoudig wereldkampioen namelijk de veelbesproken chicane op het Miami International Autodrome afgesneden. Het bracht de totale straftijd niet op vijf maar op tien seconden, genoeg om buiten de punten te belanden.

Het besluit heeft kwaad bloed gezet bij Alpine en zelfs zozeer dat het team drie dagen na de race nog een statement naar buiten heeft gebracht. "Een teleurstellende straf voor Fernando betekende dat onze zes punten werden teruggebracht tot vier en dat we een dubbele puntenfinish zijn misgelopen. Deze straf is lastig te accepteren", laat het team weten. "Fernando heeft de gewonnen tijd in dezelfde ronde nog teruggeven en bovendien kregen we niet eens de kans om bewijs te presenteren voordat de straf werd uitgedeeld."

Bij een touché roepen de stewards de coureurs en vertegenwoordigers van het team op om tekst en uitleg te geven, maar bij het afsnijden van een bocht is dat niet de procedure. Toch had Alpine graag data aangeleverd. "Als we de kans hadden gekregen om de situatie uit te leggen, dan hadden we er alle vertrouwen in gehad dat Fernando zijn negende plaats kon behouden."

Alpine ook niet te spreken over muur bij crash Ocon

Dat Alpine die kans niet heeft gekregen, is niet het enige punt dat steekt na de Miami Grand Prix. Zo reed Ocon een keurige inhaalrace vanaf de laatste startplek, maar was die inhaalrace volgens zijn team helemaal niet nodig. Ocon crashte in de derde training en moest derhalve de kwalificatie laten schieten, maar volgens Alpine ligt dat veel meer aan de baanafzetting dan aan de crash zelf. "Esteban heeft de kwalificatie jammer genoeg moeten missen. Maar met voldoende veiligheidsmaatregelen was zijn auto hoogstwaarschijnlijk wél in orde geweest." Alpine geeft daarmee aan wat Ocon al eerder heeft laten weten, dat er in plaats van een 'gewone' muur een tecpro barrier had moeten staan bij het uitkomen van bocht 13. "Deze dingen hebben ons weekend bepaald", concludeert de Franse equipe.