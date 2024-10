Alpine-teambaas Oakes geniet van samenwerking met Briatore

Oliver Oakes is sinds eind juli de nieuwe Formule 1-teambaas van Alpine. De Brit kwam over van het Hitech-team uit de Formule 2 en Formule 3 en moet het merk naar de top van de grid brengen. Oakes wordt in de tocht naar succes gesteund door Flavio Briatore, die de rol van adviseur bij Alpine opgepakt heeft. In gesprek met Motorsport.com vertelt de 36-jarige Oakes over de samenwerking met de flamboyante Italiaan.

"Dat ik Flavio heb, helpt me enorm. Zijn aanwezigheid zorgde er voor een groot gedeelte voor dat deze reis aan wilde gaan. Zelf noem ik dit meer een project", verklaart Oakes. "Hij pusht mij, omdat hij het team weer naar de voorkant van de grid wil brengen. Iedereen die hem kent, weet dat [het team uit] Enstone voor hem als zijn baby is. We hebben allemaal onze eerste liefde en ik weet dat hij zich er niet voor schaamt om [Alpine] zo te noemen. Dit is iets waar hij enorm veel omgeeft en dat was voor mij erg aantrekkelijk, net als werken met hem. Hij is immers enorm ervaren."

Dat Briatore nu aangesloten is, is voor Oakes een reden om enorm positief te zijn over de toekomst van Alpine. "Als je in de historie kijkt naar de teams die succesvol werden, dan zie je dat er twee, drie of vier sterke mensen de leiding hadden die dezelfde kant op wilden. Normaal gezien is dat de eigenaar met twee mensen om hem heen", vertelt de teambaas. "Als ik met hem [Briatore] en Luca [de Meo, Renault-baas en eigenaar van het team] spreek, dan voel ik de passie voor het team. Je ziet dat leeftijd dan maar een getal is en dat het meer gaat over of je gepassioneerd bent."

Eerste indrukken positief

Oakes wil echter ook zijn eigen stempel op het team drukken. De eerste geluiden van insiders zijn positief, want zijn openheid en zijn manier van communiceren vallen goed bij de werknemers van Alpine. Ook is te merken dat de medewerkers wat optimistischer zijn over de toekomst, want zij hebben het idee dat het team de juiste weg opgaat.

Oakes ontkent dat zijn manier van werken de beste is, maar denkt wel dat hij de juiste managementstijl heeft gevonden voor het zijn van teambaas bij Alpine. "Iedereen doet het op de manier die het best bij hem past. Ik claim niet dat ik de beste coureur, engineer of zakenman ben. Bij mij draait het erom dat als we succesvol willen zijn, we de juiste mensen op de juiste plek moeten krijgen en ze empoweren. Het zijn deze simpele dingen", besluit hij.