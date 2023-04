Alpine: Schuldgevoel maakte snel plaats voor optimisme bij Gasly

Pierre Gasly lag tijdens de wedstrijd in Albert Park op koers voor de vijfde plek, maar bij de derde staande start na een rode vlag voor de crash van Kevin Magnussen ging het mis. Gasly moest uitwijken voor zijn collega’s en ging door het gras in de eerste bochtencombinatie. Hij kwam vervolgens terug op de baan en trof daar Esteban Ocon. De auto’s van beide teamgenoten raakten in elkaar verwikkeld en samen vlogen ze van de baan de muur in. Beide racers moesten hun wagen verlaten en lagen uit de wedstrijd.

Gasly was na afloop van de wedstrijd – begrijpelijk – zeer teleurgesteld en slaagde erin de media grotendeels te ontwijken toen hij het slot van de race moest toezien vanuit het vierkantje. Volgens teambaas Otmar Szafnauer benaderde Gasly zijn teamgenoot snel om excuses te maken en werd zijn ontgoocheling snel omgezet in iets positiefs: “Pierre zei: ‘Ik had liever niet van de baan gevlogen, toen ik weer op de baan kwam had ik geen acceleratie meer’. Hij was niet blij omdat hij zo dicht bij de vijfde plek was, maar hij was tevreden met het feit dat hij daadwerkelijk op dit niveau kon racen. Het was alsof hij het al achter zich gelaten heeft en nu weet dat onze snelheid er echt is.”

Alpine in de buurt van Ferrari en Aston Martin

Alpine is door de nulscore teruggevallen naar de zesde plek bij de constructeurs, maar het is te vroeg om daar al zorgen over te hebben. Szafnauer daarover: “We hebben nog twintig races te gaan, de updates komen er nu aan. Als we deze snelheid hebben en kunnen aansluiten bij de top-vijf… Dit jaar kun je ook tweede worden als je voor de top-vijf gaat, het is echt close. Pierre was niet boos, hij was gewoon teleurgesteld. Maar het is heel positief dat we de snelheid gewoon hebben.”

Szafnauer gelooft dat het grote puntenverschil van vorig jaar met de traditionele top-drie kleiner gaat zijn en vond enkele signalen tijdens de race in Melbourne bemoedigend. “We hadden een mooie finish binnen handbereik en de vijfde plek van Pierre was echt verdiend geweest. We vroegen hem te pushen om [Carlos] Sainz bij te houden en dat lukte. Hij was niet zo snel, maar het scheelde niet veel. Aan het eind van de race moest hij aan de bak om Lance Stroll (Aston Martin Racing) achter zich te houden en dat lukte ook. De snelheid hier was gewoon heel goed.”

