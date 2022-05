In 2020 leverde Renault nog krachtbronnen aan twee teams: het eigen fabrieksteam en McLaren. Laatstgenoemde stapte begin 2021 – na een samenwerking van slechts drie jaar – over op Mercedes-motoren en daardoor is het fabrieksteam van Renault, dat inmiddels als Alpine door het leven gaat, als enige overgebleven. Renault-topman Luca de Meo sloot vorig jaar nog uit dat Alpine in de nabije toekomst weer een klantenteam aan zich bindt, maar Bruno Famin laat nu een heel ander geluid horen. Het hoofd van de F1-motorenafdeling laat weten dat de deur altijd open staat voor een klantenteam.

“Het is goed om een klantenteam te hebben. Voor Alpine als team is het altijd goed om vergelijkingsmateriaal te hebben”, zegt Famin. “Hoe meer kilometers we rijden in de wintertests, hoe meer informatie we krijgen en hoe interessanter het is. Natuurlijk is het ook een beperking, maar technisch gezien is het interessant.”

De kans dat Alpine binnen enkele jaren een klantenteam aan zich weet te binden lijkt niet zo groot. De enige reële kans lijkt een nieuw team te zijn dat de Formule 1 gaat betreden. Zo heeft Michael Andretti zijn interesse al kenbaar gemaakt en naar verluidt is er vanuit Alpine en Renault al een toezegging gedaan over het leveren van motoren, mocht Andretti Global in 2024 inderdaad toetreden tot F1. Tegelijkertijd benadrukt Famin dat het vinden van een klantenteam niet de hoogste prioriteit geniet bij Renault en Alpine.

“Dat is niet aan mij. Mijn prioriteiten zijn anders. Het gaat erom dat we het motorontwikkelingscentrum in Viry nog beter maken”, legt hij uit. “De jongens hebben bij de krachtbron van 2022 al goed werk geleverd en nu werken we door aan de motor voor 2023. We willen de beste krachtbron hebben, maar dat niet alleen. We willen ook de beste auto hebben. We werken ook steeds nauwer en beter samen met de mensen in Enstone. De hoogste prioriteit is echter de ontwikkeling van het langeafstandsprogramma, de LMDh-auto van Alpine die in 2024 aan de start moet verschijnen.”