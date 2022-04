FIA heeft F1-inschrijving Andretti Global nog niet beantwoord

Vorig jaar werd al duidelijk dat Michael Andretti ambities had om met zijn eigen team toe te treden tot de Formule 1. Aanvankelijk was zijn team Andretti Autosport in vergevorderde onderhandelingen met Sauber om het F1-team van Alfa Romeo over te nemen, maar een deal ketste op het laatste moment af. Afgelopen februari bleek dat de Amerikaanse voormalig F1-coureur de hoop op een F1-team nog niet was verloren. Met Andretti Global had hij bij de FIA een startbewijs aangevraagd om vanaf 2024 als tweede Amerikaanse team in de Formule 1 te kunnen uitkomen en zijn race-imperium – met onder meer teams in IndyCar, Supercars, Formule E en Extreme E – uit te breiden.

De FIA maakte echter vrijwel meteen duidelijk dat het momenteel niet in de positie is om de inschrijving van Andretti Global te beoordelen. Daar blijkt nu niets aan gelogen, want zo’n twee maanden later heeft Andretti nog altijd niets van de autosportfederatie vernomen. “We hoopten het nu al te weten, maar helaas is dat niet het geval. We hopen echter dat het snel gaat gebeuren”, vertelt hij tegen RACER.

In de tussentijd hebben Andretti en zijn team niet stilgezeten en hard doorgewerkt aan de plannen omtrent de mogelijke F1-inschrijving. “Achter de schermen doen wij veel en bereiden wij ons voor, want we moeten beginnen. We doen dus dingen in de hoop dat we de kans krijgen. We moeten dingen regelen en hopen dat de FIA ons toestemming geeft om onze kans te pakken.” Die voorbereidingen lopen naar verluidt heel behoorlijk. Zo is Andretti inmiddels op zoek naar een uitvalsbasis in Groot-Brittannië, het land waar het gros van de F1-teams gevestigd zijn. In de zoektocht naar een motorleverancier zou er inmiddels een toezegging zijn van Renault/Alpine om krachtbronnen te leveren, mits de FIA groen licht geeft voor F1-deelname van Andretti Global.