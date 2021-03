Alpine geeft Alonso en Ocon gelijke status en benoemt geen kopman

Na het vertrek van Daniel Ricciardo moest Alpine op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Ocon en in die zoektocht kwam het uit bij Alonso. De tweevoudig wereldkampioen verliet eind 2018 de F1 om andere ambities in de autosport na te streven, maar na twee jaar afwezigheid keert hij terug in de koningsklasse. Hoewel hij een uitstekend cv kan laten zien, hoeft Alonso in 2021 niet te rekenen op een voorkeursbehandeling bij zijn nieuwe werkgever. “De coureurs moeten zo snel mogelijk zijn en zullen de strijd met elkaar aangaan”, zei Alpine CEO Rossi bij de onthulling van de A521. “Er zijn geen instructies en er is geen eerste rijder. Een [contract voor] eerst en tweede rijder bestaat niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het bij veel teams bestaat, in ieder geval niet in die van ons.”

Alonso begint dus niet als eerste rijder van Alpine, maar dat geldt ook voor teamgenoot Ocon. De Fransman kijkt uit naar de samenwerking met de wereldkampioen van 2005 en 2006 en hij verwacht op dat vlak geen problemen tegen te komen. “Ik heb altijd een geweldige relatie gehad met Fernando, zelfs toen we in 2017 en 2018 tegen elkaar raceten”, aldus Ocon. “Ik heb altijd heel veel respect gehad voor wat Fernando door de jaren gepresteerd heeft en de gevechten met hem waren altijd close, maar erg leuk. Ik kijk er dus absoluut naar uit om met hem een team te vormen. Tot nu toe is het een geweldige samenwerking en ik verwacht dat dit de rest van het jaar zo blijft.”

Zelf keerde Ocon in 2020 terug in de F1, nadat hij in 2019 noodgedwongen vanaf de zijlijn moest toekijken. In de onderlinge strijd met teamgenoot Daniel Ricciardo delfde hij duidelijk het onderspit, maar in de tweede helft van het seizoen liet hij een stijgende lijn zien. Of de strijd met Alonso nog zwaarder wordt dan die met Ricciardo, dat weet Ocon niet. “We zullen zien. Fernando is een tweevoudig wereldkampioen en het is de eerste keer dat ik naast een wereldkampioen werk, dus dat is heel interessant. Ik verwacht dat Fernando er klaar voor is. Hij heeft vorig jaar veel getest en met de ervaring die hij door de jaren heeft opgedaan denk ik dat hij er vanaf de eerste race bovenop zit. Ik verwacht absoluut dat hij een zware opponent gaat zijn.”