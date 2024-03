Na de eerste twee Formule 1 Grands Prix staat het team van Alpine diep in de achterhoede. De Franse renstal kwam in 2024 nog niet uit Q1 en in beide races waren Pierre Gasly en Esteban Ocon kansloos voor punten. Ook de resultaten in de eerste twee trainingen in Albert Park bieden weinig redenen tot blijdschap. Zowel in de eerste als in de tweede oefensessie kwam de formatie uit Enstone niet verder dan een vijftiende en zeventiende stek.

Toch is Gasly optimistisch over de rest van het weekend. Vooral de stappen die Alpine tussen VT1 en VT2 zette geven hem moed. "We hadden in de eerste training wat problemen, maar het was ons gelukt om die voor de tweede training op te lossen", vertelt de Fransman na afloop van de vrijdagse actie. "We kunnen daardoor wel alleen [de data uit] VT2 gebruiken, maar het gevoel is een stuk beter, vooral op de mediums. De balans was over het algemeen goed."

Helemaal tevreden met de vrijdag was Gasly niet. "We hadden het op de softs wel moeilijk. We kregen die band minder goed in het window. Dat is iets waar we volgens mij voor zaterdag aan moeten werken", aldus de Alpine-coureur. Een bepaald doel uitspreken wil hij daarom niet: "We weten in welke situatie we zitten en dat het heel moeilijk wordt. Hopelijk kunnen we extra grip met de softband vinden. Ik denk dat het een interessante race wordt, want tijdens de long runs was de bandenslijtage vrij hoog. Dat gaat een race vol actie opleveren, en dat hebben we ook wel nodig."

Ocon ziet kansen door bandenkeuzes Pirelli

Ook Esteban Ocon denkt dat er wat te halen valt voor Alpine, al is hij wat minder uitgesproken dan zijn teamgenoot. "Er zijn wat dingen die we moeten verbeteren, maar het veld zicht dicht bij elkaar", zegt de enkelvoudig racewinnaar. "Het gaat spannend worden wie er uit Q1 kan komen, hopelijk zijn wij dat."

Pirelli heeft zachtere banden dan vorig jaar meegenomen naar Australië. Volgens Ocon biedt dat mogelijkheden voor Alpine. "Het was interessant om deze zachtere compound te testen. Ik denk dat we hiermee de juiste richting inslaan", vertelt hij daarover. "Dit [Albert Park] is een circuit met normaal gesproken weinig slijtage en deze keuze kan voor interessante strategieën zorgen. Vorig jaar konden we de race op een set banden uitrijden, dit jaar gaat dat wel anders zijn."