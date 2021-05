Alpine verklaart moeizame start F1-seizoen 2021

Het Franse fabrieksteam van Alpine had goede hoop om met Esteban Ocon en de teruggekeerde Fernando Alonso vanaf het eerste moment mee te doen in de kop van de middenmoot. Dat bleek echter niet het geval: in Bahrein en Imola scoorde het team slechts drie punten. In Portugal zat de snelheid er al beter in, wat resulteerde in tien punten. Daarmee klom de formatie op tot de vijfde plaats in het WK voor constructeurs. De achterstand op de voornaamste concurrenten Ferrari en McLaren is echter zowel qua snelheid als in de tussenstand aanzienlijk. De moeizame start is volgens het team vooral te relateren aan windtunnelproblemen in de wintermaanden.

Deze problemen leverden volgens executive director Marcin Budkowski op twee vlakken de nodige kopzorgen op: “We hadden problemen met betrekking tot de gewijzigde regelgeving en de verschillende luchtstromingen die daardoor veroorzaakt werden. En daarnaast waren er problemen met de hardware, met de windtunnel en het testwerk zogezegd. Het gevolg is niet dat we meer performance verloren dan anderen, of op een andere manier, maar het is puur de verloren tijd. En ontwikkelingstijd is in de Formule 1 zeer waardevol. Iedereen kan evenveel testen, dat is opgenomen in de reglementen. Wanneer wij bezig zijn om de aerodynamische luchtstromingen te stabiliseren of de windtunnel correct af te stellen zijn anderen bezig met het ontwikkelen en verbeteren van hun auto. Dat is er feitelijk gebeurd. We hebben een aantal weken aan ontwikkeling verloren en dat vertaalde zich in een aantal tienden van een seconde.”

Volgens de topman van het team staat het team er nu weer goed voor. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst: “We hebben onze problemen verholpen dus we blijven investeren in onze windtunnel. Duimen dat we deze problemen volgend jaar niet nogmaals voor de kiezen krijgen. Het is aan ons om onze kennis te vergroten en onze ontwikkelingsvaardigheden te ontwikkelen.”

Gat naar McLaren en Ferrari

Alpine werkt hard aan het verbeteren van de wagen maar Budkowski erkent dat het gat met rivalen Ferrari en McLaren momenteel nog te groot is: “We hadden updates in Imola en hebben in Portugal nog meer getest. We maken kleine stappen. Het gat naar de jongens waarmee we graag strijden, met McLaren en Ferrari, is momenteel nog wat te groot. We werken eraan om dat te dichten maar het wordt lastig om dat de komende races al te bewerkstelligen.”