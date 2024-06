Doohan vervangt Ocon bij Alpine F1 in eerste training GP Canada

Alle Formule 1-teams zijn tegenwoordig verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur met maximaal twee Grands Prix ervaring in te zetten tijdens een vrije training. In het kader van die verplichting was Haas F1 Team in Imola de eerste formatie die een nieuwkomer inzette door Oliver Bearman te laten rijden. Tijdens de Grand Prix van Canada wordt Alpine de tweede renstal die dat doet. Reservecoureur Jack Doohan mag tijdens de eerste vrije training in Montréal in de Alpine A524 stappen. De Australiër neemt dan de plaats in van Esteban Ocon, die tijdens de tweede oefensessie weer terugkeert in de Franse bolide.

"Ik kijk er enorm naar uit om in Montréal op de baan te verschijnen voor VT1", zegt Doohan over zijn kans op Circuit Gilles-Villeneuve, een circuit waar hij nog nooit heeft gereden. "Ik ben het team dankbaar voor de kans om meer tijd op de baan door te brengen en om al vroeg in het seizoen te kunnen wennen aan de bolide van 2024. Dit zal me ook helpen bij mijn werk in de simulator, vooral tijdens de Europese raceweekenden. De focus ligt dan ook op mijn best doen voor het team en het maximaliseren van de sessie voor beide rijders, het kijken naar bepaalde testitems en het begrijpen van het nieuwe baanoppervlak."

Doohan heeft in zijn raceloopbaan dus nog nooit gereden op Circuit Gilles-Villeneuve. Wel heeft de 21-jarige coureur, de zoon van vijfvoudig 500cc-kampioen Mick Doohan, al ervaring opgedaan in Formule 1-bolides. In zowel 2022 als 2023 heeft hij tijdens de Grands Prix van Mexico en Abu Dhabi al vrije trainingen gereden voor Alpine, het team dat hem enkele jaren geleden al opnam in het opleidingsprogramma. Dit jaar racet de nummer drie van het vorige Formule 2-seizoen niet, maar wel heeft de Franse formatie een uitgebreid testprogramma voor hem opgezet. Onderdeel daarvan was een recente tweedaagse test op Circuit Zandvoort.

In Zandvoort gaf Doohan ook aan dat hij in 2025 hoopt om op de Formule 1-grid te staan. Bij Alpine lijkt daar inmiddels ook een mogelijkheid voor te zijn. Het fabrieksteam heeft eerder deze week namelijk aangekondigd dat Ocon aan het einde van het huidige seizoen moet vertrekken, waardoor er in ieder geval één zitje vrijkomt bij het team.