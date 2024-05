Jack Doohan heeft in Zandvoort een tweedaagse Formule 1-test in de 2022-auto van Alpine achter de rug. Zijn dagen in Nederland passen naadloos in het programma van de 21-jarige Australiër. Doohan racet dit jaar niet in een andere klasse, maar richt zich in plaats daarvan op F1-werk achter de schermen. De zoon van motorlegende Mick Doohan verricht simulatorwerk voor Alpine, bezoekt de raceweekenden als reservecoureur en krijgt daarnaast een eigen testprogramma voorgeschoteld. Dat laatste gebeurt met een auto van (minimaal) twee jaar oud, aangezien er dan geen restricties meer gelden.

Doohan steekt in Zandvoort niet onder stoelen of banken dat deze opzet in zijn optiek maar één doel kan dienen: de Formule 1 halen en een zitje bemachtigen voor 2025. "Ik wil volgend jaar in de auto zitten en ik wil dat met Alpine doen", is hij duidelijk. "We werken nu al een aantal jaar samen en dit seizoen ben ik de fulltime reservecoureur van het team. Ik richt me volledig op hun Formule 1-programma, dus het zou goed zijn als we daar een passend vervolg aan kunnen geven." Het passende gevolg hangt nauw samen met de huidige Alpine-coureurs, al loopt het contract van zowel Pierre Gasly als ook Esteban Ocon aan het einde van dit jaar af.

Gevraagd hoe reëel Doohan zijn kansen op een F1-zitje zelf inschat, vervolgt hij het interview met Motorsport.com: "Er zijn natuurlijk andere mensen die deze gesprekken voeren en die naar volgend jaar kijken. Mijn enige focus ligt op doen wat ik moet doen, zowel op het circuit als ook daarnaast in de simulator. Als ik op het circuit ben tijdens zo'n testdag, dan wil ik zo snel mogelijk zijn en het team laten zien waarom ik volgend jaar in een F1-auto moet zitten. Ik ben ervan overtuigd dat ik aan alle dingen voldoe waar ik aan moet voldoen en ik voel potentie als ik in de auto zit. Voor mijn gevoel is er geen reden waarom ik volgend jaar geen kans zou moeten krijgen", is Doohan duidelijk in de pitboxen van Zandvoort.

Zijn focus ligt op Alpine. Doohan kijkt naar eigen zeggen (nog) niet naar andere formaties op de grid voor een stoeltje. "Alpine heeft veel in me geïnvesteerd en ze hebben me ook vele kansen gegeven. Voor mijn gevoel ben ik snel in een Formule 1-auto en kan ik mooie dingen laten zien, dus ik zou Alpine graag heel snel terugbetalen en samen met hen een volgende stap zetten. Ik denk dat het ook goed zou zijn om een jongeling zoals ik in het team te hebben, iemand die hongerig en gedreven is en die misschien een andere kijk op dingen binnen het team heeft. Iedereen pakt dingen anders aan, maar voor mijn gevoel weet ik hoe het team ervoor staat en ook welke richting ze op gaan. Ik zie ook dat het team er alles aan doet. Zelfs voor deze testdagen heeft iedereen keihard gewerkt om de auto op tijd klaar te krijgen en dat was nog een hele klus. Ik zou andersom ook heel graag aan hen willen laten zien wat ik kan."

Doohan gaat weer vrije trainingen rijden: "Gaat me om 2025-zitje"

Laten zien waartoe hij in staat is, kan als er onverhoopt iets met een vaste rijder gebeurt. Oliver Bearman heeft zich zo in de kijker gereden tijdens zijn invalbeurt bij Ferrari. Tot dusver moet Doohan het bij Alpine echter doen met vrije trainingen zoals vorig jaar in Mexico en Abu Dhabi en de young driver test in de laatstgenoemde plaats. Aan de Nederlandse kust doet Doohan uit de doeken dat hij dit jaar in ieder geval weer twee vrije trainingen voor zijn rekening mag nemen. "Absoluut. Alle meters in de A524 [de 2024-auto van Alpine] die niet door de vaste coureurs worden gereden, zullen voor mij zijn. Dat betekent de twee verplichte trainingen voor een rookie en de young driver test na het seizoen. Ik hoop dat die test mij voorbereid op volgend seizoen", benadrukt Doohan andermaal waar zijn ambities liggen.

Welke raceweekenden Doohan dit jaar precies mag instappen voor een vrije training weet hij nog niet, al interesseert hem ook maar matig. De blik is op een groter doel gericht. "Ik weet nog niet welke trainingen ik dit seizoen zal rijden, maar mijn focus ligt volledig op het bemachtigen van een zitje voor volgend jaar. Dan kunnen ze me inzetten voor welke training ze maar willen, dat is nu van ondergeschikt belang." Naast de optredens in huidig F1-materiaal hoeft Doohan zich sowieso niet te vervelen. "We hebben nog negen testdagen in de 2022-auto op het programma staan. Verder zijn mijn F1-weekenden druk. Na de test in Zandvoort vlieg ik meteen naar Engeland, waar ik donderdag in de simulator zit voor de voorbereidingen op Imola. Vrijdag zit ik weer in de simulator voor racesimulaties en dan vlieg ik zaterdag naar Imola, waar ik hopelijk net voor de derde vrije training aankom. De rest van het weekend ben ik op het circuit te vinden." Dit jaar zal dat laatste zonder gekke dingen nog als stand-in zijn, al heeft Doohan tijdens zijn bezoekje aan Nederland bijzonder duidelijk gemaakt dat hij de lat voor 2025 hoger legt.