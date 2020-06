AlphaTauri plant testdag op Imola in voorbereiding op F1-seizoen

AlphaTauri test doorgaans op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, maar wijkt deze keer uit naar het circuit waar tot en met 2006 de Grand Prix van San Marino gehouden werd. Het team heeft aan Motorsport.com bevestigd dat men inderdaad een testdag gaat doen op 24 juni. Het team krijgt daar de kans om de nieuwe wagen nog eenmaal te testen voor de start van het nieuwe seizoen op 5 juli in Oostenrijk. AlphaTauri gaat dus met de 2020-auto de baan op. Beide coureurs Daniil Kvyat en Pierre Gasly zijn aanwezig.

Formule 1-teams hebben jaarlijks twee filmdagen tot hun beschikking, dan mogen ze maximaal 100 kilometer met het nieuwste materiaal rijden. Naast de huidige wagen is AlphaTauri van plan om ook de 2018-wagen mee te nemen naar Imola. Met die wagen mag men wel onbeperkt testen, zoals eerder deze week al het geval was met Mercedes op Silverstone. Het is echter nog onduidelijk of men voor de 2018-wagen een geschikte Honda-krachtbron kan vinden, maar het team biedt zo in ieder geval beide coureurs de kans om meters te maken voor de start van het seizoen.

Waar Mercedes en Ferrari met oudere wagens in actie komen ter voorbereiding op de seizoensstart, heeft ook Racing Point aangegeven dat het voor aanvang van de Oostenrijkse Grand Prix nog in actie zal komen met de huidige RP20. Het team heeft voor volgende week een filmdag staan op het circuit van Silverstone. Red Bull kan naar alle waarschijnlijkheid niet in actie komen met een oudere F1-wagen. De wagen waarmee Red Bull mag testen had een Renault in het achteronder en daar wringt de schoen door de moeizame onderlinge relatie. Het team van Max Verstappen kan natuurlijk wel over de data van zusterformatie AlphaTauri beschikken.

Vrijdag kwam het nieuws dat Imola de nieuwe Grade One-licentie, die nodig is voor de Formule 1, reeds op zak heeft. De terugkeer van de koningsklasse is echter nog niet zeker, aangezien er met onder meer Mugello en Hockenheim ook andere gegadigden zijn.

Met medewerking van Adam Cooper