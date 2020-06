Imola heeft nieuwe Grade One-licentie voor Formule 1 binnen

Het Italiaanse circuit heeft zich opgeworpen als een van de locaties waar later dit jaar nog een Europese race gehouden kan worden. Dit alles omdat de eigenaren van de Formule 1 voornemens zijn om een seizoen met minimaal vijftien races af te werken. Om een Formule 1-race te kunnen organiseren heeft een circuit een Grade One-licentie van de FIA nodig. De huidige licentie zou op 17 juni aflopen.

In een verklaring heeft de circuitdirectie van Imola echter laten weten dat het een nieuwe licentie heeft gekregen en dat het doel is om de Formule 1 binnen te hengelen. Uberto Selvatico Estense, voorzitter van Imola, zei: “Met de vernieuwing van de licentie zijn we in de race om een F1 Grand Prix te organiseren. We voldoen aan alle standaarden die de FIA heeft gesteld. We hopen dat onze droom werkelijkheid wordt met medewerking van de lokale overheid en organisaties.”

In 2006 werd voor het laatst een Formule 1-race gehouden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Met medewerking van Jonathan Noble