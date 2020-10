AlphaTauri-coureurs teleurgesteld over vertrek Honda uit F1

Aan de samenwerking tussen Honda en AlphaTauri komt na het seizoen 2021 een einde, omdat de Japanse fabrikant besloten heeft om zich terug te trekken uit de Formule 1 en zich te richten op de doelstelling om als bedrijf tegen 2050 klimaatneutraal te opereren. Voor Pierre Gasly betekent het vertrek van Honda dat er eind 2021 een einde komt aan vijf jaar samenwerking met het Japanse merk. In 2017 kwam de Fransman namens het door Honda gesteunde Team Mugen uit in de Super Formula, om daarna vanaf 2018 met Honda-motoren te rijden in de F1 bij zowel Toro Rosso/AlphaTauri als Red Bull Racing.

“Ten eerste moet ik toegeven dat ik het treurig vind dat Honda de Formule 1 verlaat na de ervaringen die we gedeeld hebben in de afgelopen vier jaar”, vertelde Gasly in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix van de Eifel. “De mensen van Honda hebben een belangrijke rol in mijn carrière gespeeld en ik heb er altijd van genoten om met ze te werken. Maar we blijven nog tot het einde van volgend jaar samen en ik hoop dat we kunnen vechten voor meer overwinningen. Ook hoop ik dat Honda in de positie komt om voor het kampioenschap te vechten.”

Voor teamgenoot Daniil Kvyat was de samenwerking met Honda van kortere duur, want pas in 2019 reed de Rus voor het eerst met de Japanse krachtbronnen. “Ik werd verrast door het nieuws dat Honda de F1 aan het eind van volgend jaar verlaat”, zei de Rus, die toegeeft dat hij het zonde vindt dat de samenwerking ten einde komt. “Op persoonlijk niveau is het betreurenswaardig omdat ik geniet van het werken met hun engineers, en het is qua racen teleurstellend omdat ze zo hard gewerkt hebben om ons de best mogelijke krachtbron te geven. En die heeft ons tot nu toe uitstekende resultaten bezorgd. De mensen van Honda op het circuit zijn erg toegewijd en ik weet zeker dat ze zullen blijven pushen zolang ze nog in de sport zitten.”

In de GPUpdate Podcast spreken F1-journalisten Erwin Jaeggi, Mark Bremer, Ronald Vording en Mike Mulder uitgebreid over de gevolgen van het vertrek van Honda uit de Formule 1: