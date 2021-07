AlphaTauri werkt bijna 300 ronden af tijdens bandentest Pirelli

De Formule 1 ondergaat na afloop van het huidige seizoen een metamorfose. Het nieuwe technische reglement zorgt voor een geheel ander uiterlijk van de auto’s. Ook aan de velgen wordt gesleuteld. Tot en met dit jaar werd in de F1 gereden met velgen met een diameter van 13 inch, vanaf volgend jaar gaat de grootte ervan naar 18 inch. Pirelli moet daar logischerwijs nieuw rubber voor ontwikkelen. Om in 2022 met een goed product te beginnen, heeft het Italiaanse bedrijf een uitgebreid testprogramma opgezet.

Eerder dit jaar kwamen onder meer Ferrari, Red Bull, Alpine en Mercedes al in actie voor Pirelli. Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk was het de beurt aan AlphaTauri. De Italiaanse renstal bleef drie dagen langer op de Red Bull Ring plakken om kilometers te maken voor de bandenleverancier. Dinsdag reed Pierre Gasly al 164 ronden op de korte omloop nabij Spielberg. Hij gaf het stuur voor de woensdag over aan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner reed ’s ochtends 59 ronden op de banden voor de 18-inch velgen, ’s middags voegde hij nog eens 72 ronden aan zijn totaal toe. Het totaal van de twee testdagen komt daarmee uit op 295 ronden, omgerekend ruim vier race-afstanden.

Pirelli heeft nu meer dan de helft van het testprogramma op de banden voor de 18 inch velgen afgewerkt. De eerstvolgende test vindt na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats. Op de eerste dag komen Red Bull, Aston Martin en Haas in actie op Silverstone, de dag daarna alleen de twee laatstgenoemde teams.