AlphaTauri bevestigt: Shakedown nieuwe AT03 vindt dinsdag plaats

De shakedown wordt gedaan in het kader van een filmdag. F1-teams mogen dan op speciale banden niet meer dan honderd kilometer rijden. Het is echter wel het ideale moment om eventuele problemen alvast in kaart te brengen en de F1-coureurs, in dit geval Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, alvast te laten wennen aan de nieuwe wagen voor 2022. Het team van Aston Martin was onlangs de eerste dat de auto voor komend seizoen alvast op het asfalt uitliet. AlphaTauri bevestigt aan Motorsport.com dat het voor dinsdag een shakedown heeft gepland, maar meldt nog niet op welk circuit dit plaatsvindt.

AlphaTauri toonde maandag middels een promotievideo de nieuwe AT03 aan de wereld. Op een gewijzigde livery na - al houdt de Italiaanse renstal vast aan de blauwe en witte kleuren - liet het nog niet meteen het achterste van de tong zien. Het enige dat AlphaTauri met de concurrentie deelde, was het agressieve ontwerp van de sidepods. Naast de video, die in samenwerking met kledingmerk AlphaTauri werd gelanceerd, deelde het team uit Faenza ook een aantal renders. Tevens liet het de AT03 op het virtuele circuit van Imola zien, de baan waar wellicht de eerste meters worden gemaakt.

Volgens Jody Egginton, technisch directeur bij AlphaTauri, is een filmdag altijd een belangrijk moment. "Vanuit een technisch perspectief is dit de eerste keer dat de auto op een circuit rijdt. Het is dus zaak om alle systemen te checken, de software in de auto te controleren en op bugs te controleren", aldus de Britse ontwerper. "Het gaat er puur om dat de basis doet wat het moet doen. Het is eigenlijk het verzamelen van basis data. En dit is zeer bruikbaar voor de pre-season test, waar we ons richten op complexere zaken, lange runs en prestaties."

De pre-season tests starten volgende week 23 februari op het Spaanse circuit van Barcelona. De tests duren tot en met 25 februari, waarna deze van 10 tot en met 12 maart een vervolg krijgen in Bahrein.