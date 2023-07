AlphaTauri geeft toe: "Onze auto is niet makkelijk voor De Vries"

Nyck de Vries is momenteel bezig aan zijn eerste volledige Formule 1-seizoen, maar heeft voorlopig moeite om goed mee te komen. De AlphaTauri AT04 is geen eenvoudige auto om te besturen. Dit komt volgens Jonathan Eddolls, head of trackside engineering bij de Italiaanse formatie, met name door de instabiele achterkant. De Brit bestempelt dat als zwakste punt van de wagen. Eddolls geeft toe dat dit de Nederlander tot dusver niet heeft geholpen, die net als andere F1-rookies in het eerste deel van 2023 meteen een reeks lastige stratencircuits voor zijn kiezen kreeg.

De 28-jarige Fries heeft ook moeite om het tempo van teamgenoot Yuki Tsunoda te matchen. De druk liep voorafgaand en tijdens het Oostenrijkse Grand Prix-weekend verder op door uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko, al deed hij uit de doeken dat er geen deadline is. Daarnaast verwacht ook AlphaTauri-teambaas Franz Tost verbetering. "Dit is voor een debutant geen eenvoudige auto om aan te wennen", zegt Eddolls. "Sommige coureurs vinden het lastiger dan anderen om zich aan te passen aan een ietwat instabiele auto. Ik zeg niet dat Nyck iemand is die daar specifiek mee worstelt, maar het maakt het hem nu niet makkelijker om een afstelling te vinden die bij hem past."

Upgrades

In Spielberg kwam het Italiaanse F1-team met een nieuwe achtervleugel en Eddolls bevestigt dat de renstal ook naar Silverstone upgrades meeneemt die gericht zijn op de instabiele achterkant. "Aan dat gebied werken we", vervolgt hij. "Het is beter geworden, al blijft het nog steeds een zwak punt. Het pakket voor de volgende race is waarschijnlijk een van de eerste waar we specifiek dat gebied mee aanpakken. De zaken voor Oostenrijk waren min of meer stappen voor over de breedte. Die voor de volgende wedstrijd zijn meer gericht op dat zwakke punt. In de loop van het seizoen komen we met nog meer. Dat is dus onze aerodynamische ontwikkelingsrichting. Vanaf nu moeten we veranderingen gaan zien in dat gebied."

Eddolls prijst De Vries' bijdrage aan het verbeteren van de bolide. "Nyck is vooral goed in het geven van feedback. Bij zijn komst begreep hij meteen de beperkingen en zwakke punten. Hij is zekere zin een rookie, maar heeft al best veel ervaring. Zijn technische kennis is ook goed. Hij begrijpt hoe de auto in elkaar steekt en mechanisch werkt. Zijn gerichte benadering is ook een goed punt. Hij helpt daarmee niet alleen zichzelf, maar ook het team. Dat is een groot pluspunt."

De komende periode reist de Formule 1 af naar een hoop bekende Europese circuits. Tost liet eerder weten dat dit De Vries weleens kan gaan helpen, al bagatelliseerde de Nederlander dit. "Om eerlijk te zijn sta ik er vrij neutraal in", zei hij. "Het hoort bij de sport. Presteren moet altijd. Ik doe mijn uiterste best en ben hier niet om het rustig aan te doen, al begrijp ik heel goed dat de huidige resultaten niet goed zijn. Dat vind ik namelijk ook niet. Ik doe mijn best om zo goed mogelijk werk te leveren."