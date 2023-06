AlphaTauri-teambaas Tost over situatie De Vries: “Het is aan Nyck”

Nyck de Vries kende een moeizaam begin van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. In Monaco en Spanje werd er beter gepresteerd door de Nederlander, maar in Canada was er weer een minder resultaat. De Vries schoot tijdens een gevecht met Kevin Magnussen van de baan en eindigde daarna als achttiende en laatste in Montreal. Uit een opmerking van Red Bull-baas Helmut Marko viel eerder deze week op te maken dat men op dit moment niet erg tevreden is over wat de coureur uit Uitwellingerga laat zien.

“Iedere coureur in de Formule 1 staat onder druk”, antwoordde AlphaTauri-teambaas Franz Tost vrijdag op de vraag of de positie van De Vries momenteel onder druk staat. “We zullen zien hoe Nyck het hier doet en hoe het straks op Silverstone gaat. Want dit zijn banen die hij kent. We moeten ook niet vergeten dat het tegenwoordig heel moeilijk is voor rookies in de Formule 1. Kijk naar het eerste deel van het seizoen. Dan zijn de meeste races op circuits die zij nog niet kennen uit de lagere raceklassen. Ze hebben nog niet in Melbourne gereden, maar ook niet in Saudi-Arabië en Miami. En in Baku hadden we een sprintrace, zodat we net als hier na de training meteen gingen kwalificeren. De weekenden vliegen dus voorbij. Voor rookies is dit heel moeilijk. Maar nu hebben we een paar circuits die zij kennen, zoals Spielberg, Silverstone, Boedapest en Spa. Dit zal ze helpen om meer vertrouwen in de auto te hebben.”

“Natuurlijk weten ze waar de bochten zijn op alle circuits, doordat ze tijd in de simulator doorbrengen. Maar om daadwerkelijk over het circuit te rijden met een Formule 1-auto, blijft toch een ander verhaal. Vooral als je te maken hebt met veranderlijke omstandigheden”, aldus Tost, die bezig is aan zijn laatste seizoen als teambaas. “Er zijn veel processen om te leren en dat is ook waarom ik altijd zeg dat een coureur minimaal drie seizoenen nodig heeft om alles te begrijpen. We gaan het zien. Ik ben nog steeds optimistisch dat Nyck goed werk zal leveren.” Gevraagd of het een mogelijkheid is dat De Vries voor het einde van het seizoen zijn stoeltje verliest, stelt de Oostenrijker: “Het is aan Nyck. Niet aan het team. Als hij goede prestaties laat zien, waarom zouden we hem dan vervangen?”

Lawson eerstvolgende in de rij

Mocht Red Bull volgend jaar een andere coureur de kans willen geven bij AlphaTauri, dan lijkt Liam Lawson de voornaamste kandidaat te zijn voor een stoeltje. De Nieuw-Zeelander werd vorig jaar derde in het Formule 2-kampioenschap en is momenteel bezig aan een goed seizoen in de Japanse Super Formula. Na vijf van de negen races staat hij tweede in het tussenklassement.

“Liam verrichtte vorig jaar goed werk toen hij voor ons reed in Abu Dhabi. Hij doet het op dit moment ook heel goed in Japan. Het is een behoorlijk zwaar kampioenschap daar”, zegt Tost over Lawson. “Maar zoals ik al eerder zei, is het een kwestie van performance. We zullen ten eerste moeten zien wie er beschikbaar is en vervolgens wie er volwassen genoeg is en klaar is om met een Formule 1-auto te racen. We zullen zien. Er is op dit moment nog niets besloten.”

Red Bull beschikt met Daniel Ricciardo ook over een uiterst bekwame derde coureur. Volgens Tost gaat de voorkeur echter uit naar een junior. “De filosofie van dit team is natuurlijk om jonge coureurs op te leiden. Er komt een aantal goede rijders aan, zoals [Ayumu] Iwasa en [Isack] Hadjar. Maar voor hen is het nog een beetje te vroeg. Ik zie ze vroeg of laat wel in ons team, maar mocht er eerder iemand nodig zijn en er op dat moment geen jonge coureur voor handen zijn, dan zullen we een andere oplossing moeten zoeken. Maar dit is tot dusver nog niet ter sprake gekomen.”