In aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix heeft Helmut Marko zich publiekelijk kritisch uitgelaten over Nyck de Vries. De Red Bull-topadviseur, die in de praktijk over alle rijderskeuzes gaat, vertelde dat hij het op dat vlak niet vaak oneens is met Christian Horner. Voorafgaand aan de aanstelling van De Vries bij AlphaTauri was dat volgens de 80-jarige Oostenrijker wel het geval. Volgens Marko zag Horner liever een andere coureur bij het zusterteam, maar koos de man uit Graz voor De Vries. De immer uitgesproken Marko voegde toe dat Horner met de kennis van nu misschien toch gelijk had.

Het zijn opvallende teksten, al hebben die nadien niet tot verdere gesprekken geleid, vertelt Marko in de paddock van Spielberg. "Nee, ik heb gewoon een mening en die mening zal door gesprekken ook niet zomaar veranderen." De mening kan natuurlijk wel veranderen door prestaties op de baan en dat is ook precies wat De Vries zelf tijdens de mediadag in Oostenrijk al heeft aangegeven. Gevraagd naar de opmerkingen van Marko, reageerde de Friese coureurs donderdag: "Ik denk dat Dr. Marko het zou waarderen als ik hun ongelijk zou aantonen op het circuit. Dat is het enige gevoel dat ik hierbij heb en ook het enige waar ik zelf controle over heb. Dat is het."

In Oostenrijk werkte De Vries naar eigen zeggen een 'solide' race af. Hij zag het zwart-wit geblokt als vijftiende, maar zou door het de hele track limits-saga na afloop twee plekjes verliezen. Gevraagd hoe Marko naar het optreden van De Vries in Red Bulls thuisrace heeft gekeken, reageert Marko: "Nou, ik ben eigenlijk vooral druk geweest met het kijken naar rondetijden van de Red Bull-coureurs. Ik moet dus nog preciezer kijken hoe en wat, al denk ik wel dat dit één van de betere klasseringen is die hij heeft behaald", refereert hij nog aan P15. Daar moet wel bij aangetekend dat Marko hiermee voorbijgaat aan de twaalfde plek van De Vries in Monaco en aan de veertiende stek in Bahrein, Saudi-Arabië en Spanje. Dat De Vries in Stiermarken voor Tsunoda is geëindigd, zegt Marko overigens niet alles. "Hoeveel straffen heeft Tsunoda wel gekregen? Qua pure snelheid was Tsunoda rapper, al klaagde hij veel over onderstuur."

'Geen deadline, zetten alles op rijtje en nemen dan een besluit'

Belangrijkere vraag is natuurlijk hoe het grotere plaatje er nu uitziet. Als Marko voor de camera van de NOS de vraag krijgt of De Vries de tijd wordt gegund of dat er nu al moet worden geleverd, ontwijkt hij de vraag nog: "Het is nu vooral tijd om de successen van Red Bull Racing te vieren..." Later bij Motorsport.com geeft Marko iets meer prijs en doet hij uit de doeken er geen specifieke deadline bestaat. "Nee, er is geen specifiek tijdsbestek vastgesteld. Zoals je weet zijn er momenteel veel veranderingen gaande binnen AlphaTauri. We zetten nu alles op een rijtje en als de tijd daar is, dan zullen we een besluit nemen."

Waar Marko verwijst naar het grotere plaatje van AlphaTauri gaat dat onder meer om technisch meer leunen op Red Bull, nieuwe sponsoren en volgend jaar ook een andere naam. Specifiek gevraagd of de bandentest van Daniel Ricciardo nog van invloed is op de situatie van De Vries, reageert Marko: "Meer dan dit kan ik niet zeggen. Zoals ik net ook al zei zullen we naar alles kijken en dan een besluit nemen."

Video: Samenvatting van de Oostenrijkse Grand Prix 2023