Alonso: “Er gelden verschillende regels voor verschillende coureurs”

De tweevoudig wereldkampioen ging tijdens de verkenningsronde voor de race op het Sochi Autodrom al door de uitloopstrook die bij bocht 2 gelegen is. Hij herhaalde dat vervolgens in de eerste ronde van de race. De FIA ondernam geen actie tegen Fernando Alonso omdat het niet gezien werd als een voordeel, maar door de actie kwam de Spanjaard wel onder een vergrootglas te liggen. Dat de coureur niet bestraft werd was vooral opmerkelijk omdat hij geen plekken verloor in de remzone. Voorafgaand aan de Turkse Grand Prix werd het onderwerp nog eens aangehaald en sprak hij zijn frustraties uit over de situatie.

“Ik wilde gewoon bevestigen dat wanneer ik bepaalde dingen doe er anders gereageerd wordt, zij gedragen zich anders en dan staat er een volgende race weer een andere sanctie op”, zei Alonso. “Misschien gaan ze [de regels rond] het gebruik van de uitloopstrook in de eerste ronde nu wel weer aanpassen. Ik ben dit seizoen de idioot geweest die op de baan bleef terwijl ik vaak ben ingehaald door mensen die buiten de baan gingen in de eerste races van het seizoen. Zelfs in de beide Oostenrijk-races gebeurde er niets. Na de race werden er geen vragen gesteld. Nu, na Sochi, worden er ineens vragen gesteld. Dat is voor mij de bevestiging.”

Alonso voelde zich bedrogen toen Daniel Ricciardo hem buiten de baan inhaalde tijdens een van de races in Oostenrijk. De Alpine-coureur vond de actie in Sochi een bevestiging: “Er gelden verschillende regels voor verschillende mensen, een week later wordt weer anders gesproken over verschillende mensen.” De Spanjaard refereerde ook aan McLaren-coureur Lando Norris, die in de slotfase van de Russische Grand Prix over de witte lijn bij het ingaan van de pits stuurde. Hij kreeg daar enkel een reprimande voor: “De volgende die over de witte lijn komt bij het ingaan van de pits, ik ben benieuwd welke nationaliteit hij heeft en welke straf hij krijgt.”