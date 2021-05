Raikkonen eindigde in de wisselende weersomstandigheden op Imola op de negende plaats. Die klassering verloor hij nadat de stewards hem een tijdstraf van 30 seconden gaven. In de ronde voor de rollende herstart spinde de Alfa Romeo-coureur in bocht 3, waarbij hij plaatsen verloor. De regels voor een formatieronde schrijven voor dat een coureur zijn originele plek weer mag innemen, zolang hij dat voor de eerste safety car-lijn doet. Doet een rijder dat niet, dan moet hij de herstart vanuit de pits nemen. Raikkonen reed echter niet naar voren, doordat er onzekerheid was of de procedures van een formatieronde of die van een safety car werden gevolgd. Die laatste procedure schrijft namelijk voor dat een coureur zijn oorspronkelijke positie kwijt is.

Omdat Raikkonen de herstart gewoon op het asfalt meemaakte, kreeg hij een tijdstraf van dertig seconden. Alfa Romeo vond echter dat de straf onterecht was en vroeg het recht aan om opnieuw naar de zaak te laten kijken, zoals dat in de Internationale Sportieve Code staat. Daarvoor leverde het nieuw bewijs aan bij de stewards van dienst in Portugal. Na een verhoor op vrijdagavond werd besloten dat er nieuwe elementen waren die bekeken moesten worden. Alfa Romeo had drie hoofddocumenten met zestien bijlagen aangeleverd.

Stewards verwijzen naar irrelevante vergrijpen

De FIA verwierp documenten over de sportieve werkgroep, de F1 Commission en de Race Director notes, evenals een suggestie dat de deelnemer het voordeel van de twijfel moet krijgen als de regels op twee manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Wel werden documenten goedgekeurd die lieten zien dat er niet eerder zo’n straf is uitgedeeld in de F1. In de ogen van Alfa Romeo is dit zeer relevant, omdat de stewards in hun oorspronkelijke besluit suggereerden dat de reglementen ‘consistent toegepast’ werden. De FIA stelt na onderzoek dat het hierbij ging om vergrijpen in de Formule 2 en Formule 3, maar gaf ook toe dat geen van deze vergrijpen plaatsvond na een rode vlag. Dat vonden de stewards voldoende om de zaak te heropenen.

“Na het besluit en als onderdeel van deze hoorzitting hebben de stewards ontdekt dat de specifieke gevallen waarnaar gerefereerd werd, niet plaatsvonden na een rode vlag”, leest de verklaring van de FIA. “Hoewel dit slechts een van de vele elementen was die de stewards hebben overwogen, had de deelnemer op het moment van de beslissing geen beschikking over deze informatie, maar het was wel onderdeel van de discussie van de stewards. Daarom wordt dit als significant en relevant gezien.”

Zondag om 12.00 uur gaan de stewards via een videoconferentie in gesprek met Alfa Romeo om de zaak af te handelen.