Williams introduceerde afgelopen weekend voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een nieuw pakket aan onderdelen voor de FW44, waarmee het team zich steviger in het middenveld wil nestelen. Omdat Williams niet genoeg tijd had om voldoende onderdelen te produceren, werd alleen Alexander Albon op Silverstone voorzien van de updates en moest zijn teamgenoot Nicholas Latifi het stellen met oud materiaal. Daarmee haalde de Canadees in de natte kwalificatie wel Q3, terwijl Albon al in Q1 strandde.

In de race op Silverstone was Albon betrokken bij de zware startcrash, met Zhou Guanyu in de hoofdrol, maar Williams heeft de schade op tijd hersteld om de Thai ook dit weekend in Oostenrijk met de verbeterde onderdelen te kunnen laten rijden. Albon is blij met het goede werk van zijn monteurs en toont ook zijn tevredenheid over de updates. “De auto voelt heel goed aan”, reageert de 26-jarige coureur.

Albon klokte vrijdag in de kwalificatie op de Red Bull Ring de twaalfde tijd. Op de vraag of dit komt door de lay-out van het circuit bij Spielberg of door de updates, antwoordt hij: “We hebben een goede topsnelheid. Dat helpt ons ook, maar ik denk dat het aerodynamische pakket er ook aan bijdraagt. Als je er nu naar kijkt, dan is het bijna een compleet andere auto dan wat we hadden. Het geeft ons ook veel ruimte tot verbetering, het vormt een goede basis om ons te blijven ontwikkelen.”

Volgens Albon heeft Williams de updates snel leren kennen, wat hem vertrouwen geeft voor de toekomst. “Ik zie het alleen maar beter worden in het vervolg van dit seizoen”, zegt de oud-coureur van Toro Rosso en Red Bull. Albon merkt dat de FW44 nu meer grip heeft. “Maar de wagen is wel iets lastiger te besturen. Als je dat echter onder de knie hebt, dan komt het goed. Het is een leercurve, want uiteraard willen we niet dat het altijd zo listig blijft. Maar met de beperkte baantijd die we tot nu toe hebben gehad, is dat nu wel het gevoel.”