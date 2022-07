Albon: "Update op F1-auto neigt naar concept van Red Bull"

De F1-auto van Alexander Albon wordt vanaf de eerste vrije training op Silverstone uitgerust met een groot pakket aan wijzigingen aan de vloer en de rest van het bodywork. Bij Nicholas Latifi verandert er niets, op deze manier kan Williams de twee wagens perfect met elkaar vergelijken. "Het belooft een interessant weekend te worden. We hebben al een tijdje geen grote upgrades gehad", antwoordt Albon op een vraag van Motorsport.com. "Natuurlijk gaat er visueel ook het een en ander veranderen. Het moet uiteraard beter presteren dan het vorige pakket. De tijd zal het leren, er ligt in ieder geval nog voldoende werk op de plank. Het is vooral zaak om de balans aan te pakken."

Het huidige Formule 1-seizoen met de nieuwe technische reglementen is negen Grands Prix oud. Steeds meer teams kijken bij elkaar af en dus beginnen sommige concepten op elkaar te lijken. Bij Williams gaat dit volgens Albon ook het geval zijn. "Iedereen begon dit jaar met wat anders, maar nu gaat het of naar het Ferrari-concept of naar dat van Red Bull. Dat van ons lijkt meer op Red Bull, maar ik wil het geen gelijkenis noemen. Het is een richting die we zijn ingeslagen. Jullie gaan het in de eerste training zien. Er zijn niet veel dingen gelijk aan de auto van twee weken geleden, dat is iets positiefs."

Een seconde sneller?

Op social media werd deze week gesuggereerd dat de nieuwe update de FW44 van Williams wel een seconde sneller zou maken. Volgens Albon is dat niet te zeggen tot de auto het circuit op gaat. "Dat zou een goede update zijn!", lacht hij. "Als een seconde lukt, dan zijn we dolblij. Hier gaan we op vrijdag voornamelijk uitzoeken hoe we met de auto moeten omgaan en kijken wat we kunnen doen met de rijhoogte en balans. Het kan zijn dat we vrijdag met een heel andere auto op pad gaan. Het kost ook tijd om daaraan te wennen. Misschien lukt het niet eens dit weekend, maar duurt het langer. We hebben er geen getallen aan gehangen, dat zou niet slim zijn. We hopen natuurlijk op een verbetering en staan in ieder geval te popelen om naar buiten te gaan."

Op de vraag wat hij wil dat de update oplevert, antwoordt de Williams-coureur. "Ik hoop dat we ons in Q2 kunnen krijgen en dat we meer voor punten in het middenveld vechten. Op dit moment zou een elfde of twaalfde plaats het beste zijn. Realistisch gezien zijn we gewoon niet snel genoeg, dat weten we. Er is zelfs een kleine achterstand op de negende snelste wagen. Vooral Aston Martin heeft een stap gemaakt, daardoor zijn we de aansluiting wat verloren. Als we daar weer kunnen komen, dan is een kans op Q3 zelfs aanwezig, dat zie je elk weekend bij andere auto's. Het belangrijkste is dat we voor anderen komen te staan in het constructeurskampioenschap."