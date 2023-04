Albon: Oververhitting banden droeg bij aan crash in Australië

Alexander Albon veroorzaakte in Australië de eerste van de drie rode vlaggen. De Williams-coureur kwalificeerde zich op een sensationele achtste positie en bekroonde deze prestatie door zondag een goede racestart te hebben. Er leek geen wolkje aan de lucht te hangen voor de Thai-Britse coureur, totdat hij in ronde zeven plotseling de macht over de FW45 verloor. Albon spinde in bocht zes en stuiterde via de barrières terug de baan op, waarna de eerste rode vlag een feit was. Het was een teleurstellend einde van de race waar de punten voor het oprapen lagen voor het team uit Grove.

Artikel gaat verder onder de video

Albon crasht en veroorzaak eerste rode vlag

Reflecterend op zijn onverwachte crash vertelt Albon dat de temperatuur van de banden de boosdoener was. Volgens de Williams-coureur was er in de data een grote piek in de temperatuur van de achterbanden te zien. “Ik heb teruggekeken naar de data en het was een vreemd moment. Ik ging langzamer de bocht in dan de ronde ervoor. Ik ging echter sneller door de bocht ervoor – bocht vijf - en gebruikte net iets meer van de kerbs. Ik denk dat ik de linker banden daardoor net iets oververhitte. Dat was het helaas, dat zijn de marges waarbinnen ik moet rijden”, vertelt de 27-jarige coureur. Ondanks het aanstippen van de abnormale piek in de bandentemperatuur in bocht zes benadrukt Albon dat hij het niet als excuus wil gebruiken voor zijn crash. “Het is mijn eigen schuld. Ik neem het mezelf erg kwalijk. Het voelt alsof ik mijn team heb teleurgesteld.”

Overstuurmoment

Williams’ head of vehicle performance Dave Robson vertelt dat een klein overstuurmoment in de eerdergenoemde bocht ervoor zorgde dat de bandentemperatuur omhoogschoot. “Het was een uitstekende race vanuit onze kant, maar uiteindelijk was het een gemiste kans”, vertelt Robson. “Alex bouwde voort op zijn goede prestatie tijdens de kwalificatie en het zag er naar uit dat hij comfortabel in de top tien kon eindigen. Helaas zorgden de banden ervoor dat hij de controle over de auto verloor.”