Albon en Kvyat balen van ‘inconsistente’ regels rond track limits

De kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna verliep niet vlekkeloos voor Albon, die op zaterdag maar liefst zeven keer een tijd afgenomen zag worden vanwege het niet respecteren van de baanlimieten. In de kwalificatie gebeurde dat twee keer, maar uiteindelijk kwam de Red Bull Racing-coureur ondanks een spin tot de zesde startpositie. “De sessie was oké en tijdens de kwalificatie ging het beter en beter”, stelt Albon tegenover onder andere Motorsport.com. “Eerlijk gezegd ben ik redelijk tevreden. Natuurlijk had ik meer gewild, maar het was niet slecht."

Waar Albon niet tevreden mee was, waren de track limits. De Britse Thai vindt dat de huidige circuits en auto’s zich te goed lenen om misbruik te maken van de track limits. “Hoe dichter je bij de witte lijn komt, hoe sneller je gaat”, concludeert hij. De irritatie van Albon richt zich niet zozeer op het monitoren van de track limits zelf, maar wel op inconsistenties in de regels. “Er gelden verschillende dingen voor verschillende bochten. In de briefing werd gevraagd waarom in bocht negen de witte lijn geldt en waarom het daar niet hetzelfde is als op de rest van het circuit. Waarom is dat zo?”

Woorden van gelijke strekking spreekt Kvyat uit. De AlphaTauri-coureur haalde op Imola voor het eerst in 2020 het derde deel van de kwalificatie en gaat zondag vanaf P8 aan de race beginnen. Ook de Rus was na afloop van de kwalificatie zeer kritisch over de ‘onduidelijke’ regels rond de track limits. “We hebben deze witte lijnen niet nodig, je hebt alleen ouderwetse grindbakken nodig. Dan ben je van deze onzin met ‘over de witte lijn’ en ‘ga niet helemaal over de witte lijn’ af”, zei Kvyat fel na een vraag van Motorsport.com. “Het irriteert mij mateloos, want het verpest het racen en ook zo’n geweldig circuit. Dat is het probleem.”

De oplossing is volgens Kvyat dus simpel: vervang de uitloopstroken met grindbakken en je bent van het gezeur af. “Op Mugello was er nooit een probleem met track limits. Er waren grindbakken en ik denk dat de meesten beamen dat dit de beste oplossing is”, meent de Rus. “Helaas kan niet ieder circuit zo opgebouwd zijn, dus we moeten misschien zoeken naar een betere oplossing. Ik heb het genoemd, maar ik wilde voor de kwalificatie niet betrokken raken bij die discussie. Ik heb voor de kwalificatie wel betere dingen te doen.”

Albon sluit zich wat betreft de oplossing aan bij zijn collega uit het zusterteam van Red Bull. “Ik denk niet dat de witte lijn leidend moet zijn. Het hangt af van de circuits. De Nürburgring is een voorbeeld van een circuit met goede, hellende kerbs bij het uitkomen van de bocht, waarna er grind volgt. Natuurlijk snap ik dat ze ook rekening moeten houden met andere zaken als MotoGP en motoren, dus ik ben niet degene die orders moet uitdelen. Maar het was wel frustrerend en onoverzichtelijk om al die rondetijden geschrapt te zien worden.”

Met medewerking van Adam Cooper en Oleg Karpov