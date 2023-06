Williams heeft dit Formule 1-seizoen voorlopig één punt gescoord door de tiende plek van Alexander Albon in de seizoensopener in Bahrein. Op hetzelfde punt vorig jaar stond de teller al op drie punten, terwijl er over hele 2022-seizoen tien stuks werden binnengehaald. Ondanks het mindere aantal punten verkleinde Williams het gat naar Red Bull Racing ten opzichte van vorig jaar met iets meer dan zeven tienden over een ronde met een gemiddelde rondetijd van 90 seconden. Tussen Australië en Monaco was Williams het zevende en achtste snelste team, maar in Barcelona zakte het naar de laatste plek.

Albon denkt dat dit komt omdat in het begin van het seizoen het merendeel van de locaties bestond uit stratencircuits. Daar had het minder last van het gemis van downforce die op een permanente baan wel nodig is. De Thai kreeg het gevoel dat Williams nu 'ontmaskerd' is als langzaamste team. "Ik ben blij met mezelf. Ik heb het gevoel dat we het goed hebben gedaan. Dit is waar we staan", zegt Albon, die zestiende werd in Spanje. "We hebben nu enkele races gehad op circuits die unieker waren. In Barcelona kom je op een 'echt' circuit en dat laat het echte plaatje meer zien. Het is geen geheim. We zeggen het vaker dan andere: we zijn nog steeds de tiende snelste auto. Dat bleek dit weekend. Er komen gelukkig upgrades aan. Hopelijk kunnen we, zodra de performance beter wordt, ook meer het gevecht aangaan met het middenveld, zoals we begin dit jaar deden."

Daarnaast stelt de Williams-coureur dat het vertrouwen dat op stratencircuits nodig is, hem in staat stelde om beter te presteren dan andere rijders, terwijl iedereen in Barcelona al een "miljoen ronden" reed. "We waren op stratencircuits met een uniek karakter. Je moet daar met vertrouwen rijden. Je kunt daar zelf een beetje het verschil maken", gaat hij verder. "Hier [in Barcelona], waar elk team en elke coureur al een miljoen rondjes reden, is het lastig om die trend te doorbreken en te overtreffen. De meeste auto's zijn voor deze baan ontworpen. In de kwalificatie zie je hoe dicht het bij elkaar zit. We hebben upgrades nodig. Die komen. Tot die tijd gaat het erom dat we de auto zo goed mogelijk inzetten."