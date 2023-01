Vorig jaar maakte Alexander Albon zijn rentree in de Formule 1, na een jaar langs de zijkant te hebben gestaan bij Red Bull Racing. Eenmaal aangekomen bij Williams werd hij meteen de leider van het historische team. De Britse Thai pakte punten in Miami, Australië en België. Toch bleek Williams niet mee te kunnen met de rest van de teams in het middenveld, waardoor het team laatste werd in het constructeurskampioenschap. De gevoeligheid van de aerodynamica bleek een van de zwakste punten van de FW44, en zowel Albon als teamgenoot Nicholas Latifi had het gedurende het hele jaar lastig met de balans.

Albon denkt dat als Williams die problemen met de balans had opgelost, de wagen meteen veel sneller was geweest. “Het voelt alsof onze snelheid werd beperkt, puur vanwege banen waar we niet harder konden. Bepaalde circuits legden onze zwaktes bloot, zoals Brazilië en Mexico. Ik weet wat we moeten doen met de auto. Het is niet zo makkelijk dat we gewoon kunnen zeggen wat we nodig hebben, en het dan voor elkaar krijgen. Er is een hoop correlatie die correct moet zijn. Er zijn veel verschillende afdelingen in de fabriek die we samen in de goede richting moeten krijgen. Dat wordt het doel in de winter”, zei Albon na afloop van het vorige F1-seizoen tegen Motorsport.com.

Williams eindigde het seizoen met 8 punten, 27 minder dan nummer negen AlphaTauri. Williams stopte echter met het ontwikkelen van de FW44 toen de tiende plek onvermijdelijk leek. De focus lag al vroeg op de wagen van 2023, die bestuurd gaat worden door Albon en zijn nieuwe teamgenoot Logan Sargeant, die promoveert vanuit de Formule 2. Albon heeft een meerjarige deal op zak, waardoor hij het team kan helpen de goede richting met de ontwikkeling van de nieuwe auto te vinden. “Mijn focus was lange tijd om te overleven in de Formule 1, of te focussen op prestaties van mijn kant. Nu heb ik een soort stabiliteit en focus op de toekomst. Ik heb nu meer aandacht voor hoe we het team vooruit kunnen helpen. Waar moet de ontwikkeling heengaan? Natuurlijk heb ik een nieuwe teamgenoot. Ik wil goed samenwerken om de ontwikkeling te versnellen. Om dat te doen, moet ik Logan op snelheid krijgen op het gebied van zijn ontwikkeling, om goede feedback aan het team te kunnen geven en in te zetten op gebieden waarop dat moet. Een team krijgt een goede dynamiek als iedereen voor hetzelfde doel werkt.”