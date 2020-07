Prost: “Renault koos tussen Alonso, Bottas en Vettel”

Tussen de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken maakte Renault F1 Team bekend dat Alonso vanaf 2021 onderdeel is van het team. De tweevoudig wereldkampioen vertrok in 2018 nog uit de Formule 1, maar het project van Renault was aantrekkelijk genoeg om na twee jaar afwezigheid toch terug te keren in de koningsklasse. Ook werd bekend dat het Franse fabrieksteam voor het aantrekken van Alonso nog heeft gesproken met Sebastian Vettel. De Duitse coureur en teambaas Cyril Abiteboul bevestigden dat in Oostenrijk.

Abiteboul gaf toe dat Vettel niet de enige coureur was waarmee Renault had gesproken, maar namen noemen deed hij niet. Alain Prost deed dat in gesprek met Radio Monte Carlo wel: de viervoudig wereldkampioen onthulde dat naast Alonso en Vettel ook Valtteri Bottas op de shortlist stond. “Daarop stonden de drie grote kampioenen Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas”, vertelde hij. Ook verklaarde hij waarom Vettel vrij snel afviel. “Bij Sebastian was het niet zo duidelijk, in de zin dat zijn motivatie niet helemaal duidelijk was.” Ook Abiteboul had al gezegd dat de gesprekken met de Duitser ‘niet echt concreet’ waren.

Renault heeft dus ook gesproken met Valtteri Bottas, die op weg lijkt naar een contractverlenging bij Mercedes. Ook de gesprekken met de Fin, winnaar van de Oostenrijkse GP, waren maar van korte duur volgens Prost. “Het was voor Valtteri ook lastig, omdat hij nu de beste auto heeft. Wij wilden iemand die ons niet als alternatief zag, maar iemand die zich volledig toewijdt aan het project.” Die persoon was dus Alonso. Critici vinden dat Renault dat om puur marketingtechnische redenen gedaan heeft, maar Prost ontkent dat. Wel speelde het een rol in het besluit. “Het zou een fout zijn om zo’n keuze alleen vanwege de marketing te maken. Maar alle fabrikanten in de F1 willen de kosten drukken. Het is normaal dat er een marketingaspect in zit, maar dat is niet de hoofdreden.”