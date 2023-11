Prost over dominantie Verstappen: Concurrentie moet harder werken

De dominantie van Red Bull Racing en in het bijzonder Max Verstappen tijdens het F1-seizoen 2023 is nog niet eerder vertoond in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal schreef 21 van de 22 Grands Prix op zijn naam en de Nederlandse wereldkampioen nam daarvan zelf negentien zeges voor zijn rekening. Ook zette Verstappen een record neer met 21 podiumplaatsen, 575 punten en meer dan 1000 ronden aan de leiding gedurende het seizoen waarin hij zijn derde wereldtitel met nog zes races voor de boeg veiligstelde. Zijn voorsprong op de nummer twee in de titelstrijd, teamgenoot Sergio Perez, bedroeg uiteindelijk maar liefst 290 punten.

De dominantie van Verstappen en Red Bull zorgde voor verdeelde meningen, maar Alain Prost kon er alleen maar bewondering voor opbrengen. "Velen hebben gezegd dat het slecht is dat één team en één coureur domineren. Ik bewonder het altijd als een team het zo goed doet als Red Bull en Max. Als iemand op zo'n manier domineert, is dat de uitkomst van het werk dat daar noodzakelijk voor is. Je kunt alleen complimenten geven", oordeelde de viervoudig wereldkampioen bij het Duitse Sky Sport. Met name de rivaliserende teams zullen zo nu en dan gebaald hebben van de dominantie, maar voor hen heeft Prost een duidelijke boodschap: "Je moet harder werken als je dit niveau wil bereiken. Ik begrijp dat het soms frustrerend kan zijn, maar ik vond het geweldig."

Voor Verstappen was 2023 het jaar van zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Ook schoof hij op naar de derde plek op de ranglijst met meeste F1-zeges aller tijden, onder meer door over Prosts totaal van 51 overwinningen te gaan. De wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993 ziet dat Verstappen in zijn negende F1-seizoen wederom liet zien dat hij iets bijzonders heeft. "Max is nog altijd heel jong, maar de focus die hij vanaf het begin van zijn carrière had en zijn passie voor autosport zijn heel belangrijk. Hij zegt altijd was hij denkt. Het gebeurt niet vaak dat iemand zo toegewijd is aan zijn sport", aldus Prost. "Hij heeft iets bijzonders: hij wordt steeds sneller en verzamelt meer ervaring."