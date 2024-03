Adviseur Bob Bell stapt over van Alpine F1 naar Aston Martin

Bob Bell zal bij Aston Martin in die rol toezicht houden op technische, engineering- en prestatiefuncties van het team in Silverstone en rechtstreeks zal rapporteren aan teambaas Mike Krack. Zodoende kan Aston Martin rekenen op nog meer kennis op de technische afdeling, die geleid wordt door technisch directeur Dan Fallows - die overkwam van Red Bull Racing. Aston Martin heeft er geen geheim van gemaakt dat het om de wereldtitel wil strijden in de Formule 1 en met het aantrekken van Bell haalt het team een zeer ervaren engineer in huis.

Bell maakte sinds 1997 deel uit van 'Team Enstone', zoals het huidige Alpine F1 Team ook wel genoemd wordt. Hij was in 2009 zelfs teambaas van Renault, maar in 2018 deed hij een stapje terug door een adviseursrol op zich te nemen. Nu begint de 65-jarige Bell dus aan een nieuw avontuur in de F1. "Ik ben onder de indruk van de vooruitgang van Aston Martin in de afgelopen jaren", zegt Bell. "De kans om een rol te spelen in die reis is ongelofelijk spannend en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de geweldige technische leiders in Silverstone. De omvang en ambitie van dit project zijn zeer motiverend. Ik ben een racer en ik zie de honger en vastberadenheid die dit team voortstuwen. Ik kijk ernaar uit om samen met Mike en de rest van het team mijn steentje bij te dragen."

Teambaas Mike Krack is blij met de aanstelling van Bell. "Dit is een belangrijke benoeming om ervoor te zorgen dat we alles wat we als team doen optimaliseren en ons richten op de juiste prestatiegebieden", stelt de Luxemburger. "Bobs staat van dienst in de sport spreekt voor zich en zijn ervaring zal ons helpen om stappen voorwaarts te blijven maken op deze spannende reis."