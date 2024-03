Hoe Alpine zich liet inspireren door technische structuur McLaren F1

Alpine kondigde maandag aan dat het de structuur van de technische afdeling heeft aangepast na het vertrek van technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer. Vanaf heden telt het F1-team drie technisch directeuren, ieder met een eigen specialisme. Joe Burnell is verantwoordelijk voor de engineering, David Wheater voor de aerodynamica en Ciaron Pilbeam voor de performance. Allen rapporteren zij aan teambaas Bruno Famin.

Deze wijziging lijkt een kopie van wat er bij McLaren heeft plaatsgevonden na het vertrek van technisch directeur James Key. Toen wees het drie technisch directeurs aan, ook allen met een eigen verantwoordelijkheid. Peter Prodromou draagt daar de verantwoordelijkheden voor de aerodynamica, David Sanchez voor het concept en de performance, Neil Houldey voor engineering en ontwerp. Sanchez, die van Ferrari overkwam, kon pas begin dit jaar aan de slag, maar ondanks dat slaagde McLaren er in 2023 in om een grote slag te slaan met de ontwikkeling van de MCL60.

Famin erkent dat Alpine naar het voorbeeld van McLaren heeft gekeken bij de wijzigingen in de structuur. "We hebben dat gezien, absoluut", zegt hij tegen Motorsport.com. "Het gaf ons het antwoord op de vraag of het zou werken, wat wel het geval lijkt. Ik zeg natuurlijk niet dat dit alles zal [oplossen], maar we hebben bij McLaren gezien dat zo'n soort structuur wel een boost kan geven. Dat is waar wij naar op zoek zijn. Een zeer verticale structuur is minder reactief en past minder bij de moderne Formule 1, waar alles zo ingewikkeld is. Je hebt gewoon iedereen nodig om samen vooruit te komen, natuurlijk parallel, constant informatie uitwisselend en communicerend."

Doelen voor middellange termijn

Famin benadrukt in het gesprek dat de slechte vorm van Alpine in Bahrein niet de drijfveer is geweest voor deze wijziging. "De tijdlijn van deze veranderingen hebben niets te maken met de performance van afgelopen weekend", licht hij toe. "Er is geen verband tussen onze prestaties en het vertrek van Matt en Dirk. Waar het echt om gaat, is dat we hebben nagedacht over hoe we de volgende stap kunnen zetten in het Alpine-project. Dat doen we al een hele tijd. Zelfs toen het nog Renault was, zetten we één stap vooruit, één stap achteruit, twee stappen vooruit, één achteruit, enzovoort. We genereren niet echt de dynamiek van vooruitgang die we willen. En toen dachten we dat het tijd was om onze aanpak vanuit technisch oogpunt te veranderen, en dat is de echte reden voor de veranderingen."

Alpine had een zogenaamd 'plan van honderd races' met de hoop dat het binnen dat aantal races zou meedoen om de zeges en titels. Vooralsnog is het team juist steeds verder van dat doel geraakt. Famin weet dan ook dat het de komende tijd beter moet bij Alpine. "De dynamiek waar ik het over heb, is dat we van jaar tot jaar op het pad van vooruitgang willen zitten", zegt hij. "Natuurlijk we weten dat het niet zo makkelijk is in F1, met alle ups en downs. Ik heb het over de meerjarige dynamiek, waarbij we constant dichter en dichter bij de top kunnen komen. Het is ons doel om op de middellange termijn voor overwinningen te kunnen strijden", aldus de teambaas, die deze wijziging ziet als een signaal aan het team dat er stappen gezet worden om dat te kunnen bereiken.